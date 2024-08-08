Пожарные рассказали о котенке Пушке, который живет в новосибирской части МЧС

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Во всем мире 8 августа отмечают день кошек. В этот милый праздник сотрудники МЧС рассказали о своем питомце, который стал частью жизни спасателей.
Несколько месяцев назад пожарные возле спасательной части в Советском районе увидели котенка. Он был голодный, напуган и постоянно мяукал. Животное пряталось под машиной.
Неравнодушные спасатели решили приручить четвероногого друга. Они помыли его, накормили и обогрели. Найденыша назвали Пушок.
Сначала он боялся гулять по части, а также пугался незнакомых людей. А сейчас Пушок уже освоился. Он любит играться и ласку. Каждый день он провожает огнеборцев на вызовы и ждет из возвращения.