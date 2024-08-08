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Published Сегодня, 04:11

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Updated Сегодня, 04:13

Котик живет в части

Пожарные рассказали о котенке Пушке, который живет в новосибирской части МЧС

8 августа 2024, 04:11
Фото: МЧС по НСО
Котик живет в части
Котенок прибился к пожарной части в Новосибирске и стал любимцем сотрудников МЧС, сообщили в ведомстве.

Во всем мире 8 августа отмечают день кошек. В этот милый праздник сотрудники МЧС рассказали о своем питомце, который стал частью жизни спасателей.

Несколько месяцев назад пожарные возле спасательной части в Советском районе увидели котенка. Он был голодный, напуган и постоянно мяукал. Животное пряталось под машиной.

Неравнодушные спасатели решили приручить четвероногого друга. Они помыли его, накормили и обогрели. Найденыша назвали Пушок.

Сначала он боялся гулять по части, а также пугался незнакомых людей. А сейчас Пушок уже освоился. Он любит играться и ласку. Каждый день он провожает огнеборцев на вызовы и ждет из возвращения.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Животные#МЧС#Кот
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