Пиратскую шлюпку с сокровищами затопили в карьере в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Но сначала аквалангисты очистили карьер от мусора. Виктор Мишарин говорит, что водоем — самый чистый в Новосибирской области, но для этого приходится постараться. Энтузиасты проводят генеральную уборку водоема и территории вокруг него каждый год. Сказывается человеческий фактор — не все туристы обладают нужным уровнем сознательности и убирают за собой. В этот раз накопилось порядка 20 мешков мусора.
«Это не только база отдыха. Здесь расположена наша база, дайв-курорт. Воспринимаем его как полигон, где могут тренироваться все желающие», — рассказал Виктор Мишарин.
Некоторое время назад дайверы за счет собственных средств запустили в водоем раков и рыб.
Ярким событием встречи стало торжественное затопление пиратской шлюпки. Арт-объект на глубине 12 метров смогут наблюдать аквалангисты.
«Все детали — экологически чистые. Конструкцию собирали сами: шлюп, мачту, парус. Сундук ваял наш сотрудник, в него положили бижутерию — под водой создается иллюзия, что там лежит золото. Даже нашли амбарный замок, чтобы было ощущение старины», — говорит директор дайвинг-центра «Акваланг».
Капитана нарекли «ЖЭКом Водогреем», проводить его на дно пришло много людей.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Вода России» при поддержке управления молодежной политики мэрии Новосибирска и городской общественной детской организации «Новосибирская ассоциация детских объединений».