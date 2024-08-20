Пиратскую шлюпку с сокровищами затопили в карьере в Новосибирске

Но сначала аквалангисты очистили карьер от мусора. Виктор Мишарин говорит, что водоем — самый чистый в Новосибирской области, но для этого приходится постараться. Энтузиасты проводят генеральную уборку водоема и территории вокруг него каждый год. Сказывается человеческий фактор — не все туристы обладают нужным уровнем сознательности и убирают за собой. В этот раз накопилось порядка 20 мешков мусора.