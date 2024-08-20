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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

Пиратскую шлюпку с сокровищами затопили в карьере в Новосибирске

Пиратскую шлюпку с сокровищами затопили в карьере в Новосибирске

20 августа 2024, 12:20
Фото: Дайв-центр «Акваланг»
17 августа в деревне Абрашино Ордынского района на базе отдыха «Оазис» в мраморном карьере торжественно затопили пиратский шлюп с золотом, рассказал Atas.info директор дайвинг-центра «Акваланг» Виктор Мишарин.

Но сначала аквалангисты очистили карьер от мусора. Виктор Мишарин говорит, что водоем — самый чистый в Новосибирской области, но для этого приходится постараться. Энтузиасты проводят генеральную уборку водоема и территории вокруг него каждый год. Сказывается человеческий фактор — не все туристы обладают нужным уровнем сознательности и убирают за собой. В этот раз накопилось порядка 20 мешков мусора.

«Это не только база отдыха. Здесь расположена наша база, дайв-курорт. Воспринимаем его как полигон, где могут тренироваться все желающие», — рассказал Виктор Мишарин.

Некоторое время назад дайверы за счет собственных средств запустили в водоем раков и рыб.

Собрали порядка 20 мешков мусораСобрали порядка 20 мешков мусора
Фото: Дайв-центр «Акваланг»

Ярким событием встречи стало торжественное затопление пиратской шлюпки. Арт-объект на глубине 12 метров смогут наблюдать аквалангисты.

«Все детали — экологически чистые. Конструкцию собирали сами: шлюп, мачту, парус. Сундук ваял наш сотрудник, в него положили бижутерию — под водой создается иллюзия, что там лежит золото. Даже нашли амбарный замок, чтобы было ощущение старины», — говорит директор дайвинг-центра «Акваланг».
Видео: Дайв-центр «Акваланг»

Капитана нарекли «ЖЭКом Водогреем», проводить его на дно пришло много людей.

Та самая шлюпка с капитаном «ЖЭКом Водогреем»Та самая шлюпка с капитаном «ЖЭКом Водогреем»
Та самая шлюпка с капитаном «ЖЭКом Водогреем»Та самая шлюпка с капитаном «ЖЭКом Водогреем»
Та самая шлюпка с капитаном «ЖЭКом Водогреем»
Фото: Дайв-центр «Акваланг»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Вода России» при поддержке управления молодежной политики мэрии Новосибирска и городской общественной детской организации «Новосибирская ассоциация детских объединений».

Процесс затопления шлюпкиПроцесс затопления шлюпки
Процесс затопления шлюпки
Фото: Дайв-центр «Акваланг»

Это не единственный водоем, который очищают сотрудники дайвинг-центра «Акваланг». В июле они провели масштабную уборку озера в центре Новосибирска. Посмотрите, что они нашли на дне.

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