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В пакистанский госпиталь доставлены братья-альпинисты Мироновы из Новосибирска

В пакистанский госпиталь доставлены братья-альпинисты Мироновы из Новосибирска

22 августа 2024, 11:52
Фото: Федерация альпинистов России
Экспедиция по поиску тела альпиниста Сергея Головченко завершилась трагедией, следует из сообщения Федерации альпинистов России.

Альпинисты из Новосибирска Сергей и Михаил Мироновы эвакуированы со склона горы Гашербрум IV и доставлены в госпиталь пакистанского города Скарду. Несмотря на то, что спортсмены трое суток с травмами провели на леднике, их самочувствие удовлетворительное, рассказали в пресс-службе Федерации альпинистов России.

Команда альпинистов, в состав которой вошли и новосибирцы, отправилась в экспедицию по поиску тела погибшего ранее знаменитого скалолаза Дмитрия Головченко. Во время поисков внезапно обрушился пик изо льда. Под обломками остался друг Головченко, альпинист Сергей Нилов.

Новосибирские альпинисты чудом избежали гибели — во время трагедии они находились совсем недалеко. В ФАР подтвердили гибель Нилова, поиски его тела пока прекращены.

Кружком выделено место, где произошло обрушение.Кружком выделено место, где произошло обрушение.
Кружком выделено место, где произошло обрушение.
Фото: Федерация альпинистов России

В ФАР поблагодарили спасателей из Пакистана. назвав их действия «героическими». После обрушения льда пошел мощный снег, и спуск с горы братьев Мироновых был сопряжен с громадным риском для жизни.

Какие травмы получили Сергей и Михаил Мироновы, и когда они вернутся в Новосибирск, пока неизвестно.

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