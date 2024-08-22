В пакистанский госпиталь доставлены братья-альпинисты Мироновы из Новосибирска

Альпинисты из Новосибирска Сергей и Михаил Мироновы эвакуированы со склона горы Гашербрум IV и доставлены в госпиталь пакистанского города Скарду. Несмотря на то, что спортсмены трое суток с травмами провели на леднике, их самочувствие удовлетворительное, рассказали в пресс-службе Федерации альпинистов России.