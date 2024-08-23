atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Очередное слушание проходит в суде

В мошенничестве на 40 млн обвинили закупщицу с форума для мамочек

23 августа 2024, 05:23
Фото: 1MI
Очередное слушание проходит в суде
За мошенничество на 40 млн рублей судят организатора закупок бытовой техники, подробности сообщили в судебном департаменте.

По версии следствия, женщина занималась организацией закупок через форум Sibmama. Эту деятельность она вела с 2022 года. За это время она наработала клиентскую базу и люди к ней обращались, правда, потом доверие разрушилось.

Подозреваемая Марина Молодых обманула 66 человек. Она могла размещать на сайтах объявления о продаже техники: холодильников, шкафов и прочих бытовых вещей. Стоила техника в два раза ниже рыночной. Покупатели на это и «купились». Доверчивые новосибирцы отправляли ей деньги, но товар так и не получали.

Ущерб был нанесен на сумму 40 млн рублей. Свою вину заказчица не признает. В пятницу, 23 августа, пройдет очередное заседание в суде.

Также сегодня судят зама начальника полиции за крупное мошенничество. Предполагается, что он вел покровительство над игорным бизнесом за взятки.

Подростка без прав будут судить за гибель новосибирца за «пьяное» ДТП в Новый год
Узнать подробнее
Читайте также:
Лже-таксисты грабили пьяных новосибирцев — они пойдут под судСудья-взяточник отделался условным сроком в НовосибирскеЗа увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело
Подпишитесь
Тимур-Ахмат и Туан-Ань: ЗАГС озвучил самые редкие имена в Новосибирской области
Вчера, 12:58
Рейсы до Ферганы запустят из Новосибирска в сентябре
Вчера, 12:37
В пакистанский госпиталь доставлены братья-альпинисты Мироновы из Новосибирска
Вчера, 11:52
Студентов в Новосибирске будут обучать сотрудники Wildberries
Вчера, 11:02
Арестован подозреваемый во взятках экс-глава СБ транспортной полиции Новосибирска
Вчера, 10:43
ФАС нашли нарушения при строительстве учебного центра за 1,5 млрд в Новосибирске
Вчера, 02:22