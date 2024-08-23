В мошенничестве на 40 млн обвинили закупщицу с форума для мамочек

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
По версии следствия, женщина занималась организацией закупок через форум Sibmama. Эту деятельность она вела с 2022 года. За это время она наработала клиентскую базу и люди к ней обращались, правда, потом доверие разрушилось.
Подозреваемая Марина Молодых обманула 66 человек. Она могла размещать на сайтах объявления о продаже техники: холодильников, шкафов и прочих бытовых вещей. Стоила техника в два раза ниже рыночной. Покупатели на это и «купились». Доверчивые новосибирцы отправляли ей деньги, но товар так и не получали.
Ущерб был нанесен на сумму 40 млн рублей. Свою вину заказчица не признает. В пятницу, 23 августа, пройдет очередное заседание в суде.
Также сегодня судят зама начальника полиции за крупное мошенничество. Предполагается, что он вел покровительство над игорным бизнесом за взятки.