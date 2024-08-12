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Published Сегодня, 04:02

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Бабушку сбили у подъезда

За увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в Новосибирске

12 августа 2024, 04:02
Фото: 1MI
Бабушку сбили у подъезда
В Новосибирске будут судить мужчину, который перепутал педали автомобиля и раздавил женщину, сообщили в прокуратуре.

Все случилось весной текущего года у дома на улице Ватутина. Во дворе на парковке стоял автомобиль, за рулем которого сидел 72-летний пенсионер. В один момент он перепутал педали газа и тормоза и на скорости врезался в подъезд, из которого выходила пожилая пара.

В тот роковой день сильно пострадала 68-летняя пенсионерка. Как говорили очевидцы, у нее оторвало ногу. Врачи боролись за ее жизнь. Чудом женщина выжила.

Мужчину обвинили в нарушении ПДД, из-за которых человеку был причинен тяжкий вред здоровью. Расследование дела завершено. Материалы передали в суд. Вскоре станет известен окончательный вердикт и судьба пожилого новосибирца.

Также в суд отправили дело водителя, который под наркотиками сбил стоявшего на дороге автомобилиста. Лихач нарушал правила ПДД и в итоге забрал жизнь человека.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Суд#Уголовное дело
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