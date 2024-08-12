За увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в Новосибирске

Все случилось весной текущего года у дома на улице Ватутина. Во дворе на парковке стоял автомобиль, за рулем которого сидел 72-летний пенсионер. В один момент он перепутал педали газа и тормоза и на скорости врезался в подъезд, из которого выходила пожилая пара.