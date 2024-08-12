За увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Все случилось весной текущего года у дома на улице Ватутина. Во дворе на парковке стоял автомобиль, за рулем которого сидел 72-летний пенсионер. В один момент он перепутал педали газа и тормоза и на скорости врезался в подъезд, из которого выходила пожилая пара.
В тот роковой день сильно пострадала 68-летняя пенсионерка. Как говорили очевидцы, у нее оторвало ногу. Врачи боролись за ее жизнь. Чудом женщина выжила.
Мужчину обвинили в нарушении ПДД, из-за которых человеку был причинен тяжкий вред здоровью. Расследование дела завершено. Материалы передали в суд. Вскоре станет известен окончательный вердикт и судьба пожилого новосибирца.
Также в суд отправили дело водителя, который под наркотиками сбил стоявшего на дороге автомобилиста. Лихач нарушал правила ПДД и в итоге забрал жизнь человека.