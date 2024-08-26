Новосибирские красные волки пополнили коллекцию зоопарка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В зоосад столицы Урала привезли пару красных волков, которые год назад родились в Новосибирском зоопарке. Это молодые самки, Рэйна и Кари. Характер у них разный- одна ни мгновения не хочет сидеть на одном месте, другая наоборот, любит лежать, свернувшись калачиком и наблюдать за своей сестрой и посетителями.
Как сообщается паблике Екатеринбургского зоопарка в ВК, аппетит у волчиц отличный. Их кормят мясом, птицей, рыбой и даже дают подкормку в виде мелких грызунов.