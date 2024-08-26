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Аппетит у сестер отличный

Новосибирские красные волки пополнили коллекцию зоопарка в Екатеринбурге

26 августа 2024, 12:10
Фото: vk.com/zooekb
Аппетит у сестер отличный
Пара годовалых сестер на новом месте чувствует себя отлично, говорится в сообщении Екатеринбургского зоопарка.

В зоосад столицы Урала привезли пару красных волков, которые год назад родились в Новосибирском зоопарке. Это молодые самки, Рэйна и Кари. Характер у них разный- одна ни мгновения не хочет сидеть на одном месте, другая наоборот, любит лежать, свернувшись калачиком и наблюдать за своей сестрой и посетителями.

Как сообщается паблике Екатеринбургского зоопарка в ВК, аппетит у волчиц отличный. Их кормят мясом, птицей, рыбой и даже дают подкормку в виде мелких грызунов.

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#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Волк#Екатеринбург
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