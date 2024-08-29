Экс-полицейских судят за организацию «черного» канала миграции в Новосибирске

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Published Сегодня, 05:19
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Сергей Пилипович, ранее руководивший миграционным отделом МО МВД России «Ордынский», обвиняется в получении двух крупных взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и участии в организации незаконной миграции с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). На момент начала судебного процесса Пилипович уже не состоял на службе в правоохранительных органах. Других фигурантов также обвиняют в создании схемы, направленной на нелегальную миграцию.
28 августа в суде было озвучено обвинительное заключение. По данным следствия, бывший инспектор ДПС Гусейнов Гойджа создал преступную группу, в которой состоял названный Пилипович. Их деятельность велась около полугода в 2022-м. Организатором второй группы выступила Эльмира Кайрасатова, куда среди прочих вошел тот же Пилипович. Преступления второй группы происходили в период с июля по сентябрь 2022 года.
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