Экс-полицейских судят за организацию «черного» канала миграции в Новосибирске

28 августа в суде было озвучено обвинительное заключение. По данным следствия, бывший инспектор ДПС Гусейнов Гойджа создал преступную группу, в которой состоял названный Пилипович. Их деятельность велась около полугода в 2022-м. Организатором второй группы выступила Эльмира Кайрасатова, куда среди прочих вошел тот же Пилипович. Преступления второй группы происходили в период с июля по сентябрь 2022 года.