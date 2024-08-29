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Экс-полицейских судят за организацию «черного» канала миграции в Новосибирске

Экс-полицейских судят за организацию «черного» канала миграции в Новосибирске

29 августа 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
28 августа Ордынский суд начал рассматривать уголовное дело об организации незаконной миграции, рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента по Новосибирской области.

Сергей Пилипович, ранее руководивший миграционным отделом МО МВД России «Ордынский», обвиняется в получении двух крупных взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и участии в организации незаконной миграции с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). На момент начала судебного процесса Пилипович уже не состоял на службе в правоохранительных органах. Других фигурантов также обвиняют в создании схемы, направленной на нелегальную миграцию.

28 августа в суде было озвучено обвинительное заключение. По данным следствия, бывший инспектор ДПС Гусейнов Гойджа создал преступную группу, в которой состоял названный Пилипович. Их деятельность велась около полугода в 2022-м. Организатором второй группы выступила Эльмира Кайрасатова, куда среди прочих вошел тот же Пилипович. Преступления второй группы происходили в период с июля по сентябрь 2022 года.

Канал незаконной миграции накрыли силовики в Новосибирске
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Ранее в Новосибирске прикрыли еще один такой канал. Тогда махинациями занимались сотрудники профильных компаний, они предоставляли искаженные данные.

Существуют легальные способы улучшить свою финансовое состояние. Аналитики назвали три специальности, спрос на которые стремительно вырос у работодателей за год.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Мигранты
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