Путешественники обвиняют московского турагента в мошенничестве

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Одна из пострадавших рассказала в телеграм-каналу «Shot-Проверка», что приобрела тур на Мальдивы за 566 тысяч рублей. Сделка проходила в офисе Анны-Виктории Константиновой, которая пообещала выслать сопроводительные документы на следующий день. Однако ни билетов, ни ваучеров, ни страховки клиентка так и не получила.
Сначала турагент объясняла задержку «проблемами с билетами и отелем», но вскоре её поведение резко изменилось. По словам пострадавшей, Константинова начала грубить и оскорблять её, обвиняя в попытке «на халяву» получить тур, используя болезнь ребёнка как предлог. После того как туристка потребовала вернуть деньги, агент просто перестала выходить на связь.
Женщина обратилась в полицию и узнала, что она не первая, кто столкнулся с подобным обманом. Правоохранители подтвердили, что Анна-Виктория уже была судима за мошенничество в крупном размере. Более того, она не раз открывала и закрывала турагентства, меняла фамилии и имена, ранее будучи известной как Васильева Анна Ивановна.
Заявление от пострадавшей было принято, но пока неясно, сколько ещё человек пострадало от действий турагента. Известно, что Константинова неоднократно меняла своё имя и открывала новые агентства после судебных разбирательств, что значительно усложняет поиск всех пострадавших.
Анна-Виктория отказалась комментировать ситуацию, оставив многочисленных клиентов без ответов и без отдыха.