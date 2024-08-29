Путешественники обвиняют московского турагента в мошенничестве

Женщина обратилась в полицию и узнала, что она не первая, кто столкнулся с подобным обманом. Правоохранители подтвердили, что Анна-Виктория уже была судима за мошенничество в крупном размере. Более того, она не раз открывала и закрывала турагентства, меняла фамилии и имена, ранее будучи известной как Васильева Анна Ивановна.