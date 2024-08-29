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Published Сегодня, 11:02

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В мошенничестве обвиняют столичного турагента

Путешественники обвиняют московского турагента в мошенничестве

29 августа 2024, 11:02
Фото: 1MI
В мошенничестве обвиняют столичного турагента
Клиенты московского турагентства «Ангелос» обвинили его директора Анну-Викторию Константинову в мошенничестве. Туристы утверждают, что остались без оплаченных туров, а в полиции им не обещают быстрой помощи, так как подозреваемая уже известна правоохранительным органам за аналогичные преступления.

Одна из пострадавших рассказала в телеграм-каналу «Shot-Проверка», что приобрела тур на Мальдивы за 566 тысяч рублей. Сделка проходила в офисе Анны-Виктории Константиновой, которая пообещала выслать сопроводительные документы на следующий день. Однако ни билетов, ни ваучеров, ни страховки клиентка так и не получила.

Сначала турагент объясняла задержку «проблемами с билетами и отелем», но вскоре её поведение резко изменилось. По словам пострадавшей, Константинова начала грубить и оскорблять её, обвиняя в попытке «на халяву» получить тур, используя болезнь ребёнка как предлог. После того как туристка потребовала вернуть деньги, агент просто перестала выходить на связь.

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Женщина обратилась в полицию и узнала, что она не первая, кто столкнулся с подобным обманом. Правоохранители подтвердили, что Анна-Виктория уже была судима за мошенничество в крупном размере. Более того, она не раз открывала и закрывала турагентства, меняла фамилии и имена, ранее будучи известной как Васильева Анна Ивановна.

Заявление от пострадавшей было принято, но пока неясно, сколько ещё человек пострадало от действий турагента. Известно, что Константинова неоднократно меняла своё имя и открывала новые агентства после судебных разбирательств, что значительно усложняет поиск всех пострадавших.

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Анна-Виктория отказалась комментировать ситуацию, оставив многочисленных клиентов без ответов и без отдыха.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирск#Россия#Мошенничество#Туризм#Путешествия#КЦ
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