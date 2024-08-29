Торнадо не бывает в Новосибирской области — что тогда видели жители летом-2024

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Торнадо образуются при большой разнице температур и наличии конвективной ячейки — проще говоря, очень развитого высокого облака. Страной торнадо принято назвать США, где есть целые ежегодные сезоны этого атмосферного явления.
«Когда теплые и холодные воздушные массы встречаются над материком, они провоцируют возникновение торнадо. Играет роль большая разница температур и атмосферного давления», — говорит синоптик первой категории ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Татьяна Дегтерева.
В России воронки тоже наблюдают, что преимущественно на побережье Краснодарского края. Эти вихри метеорологи называют смерчами, и их сила далека от американских. Поэтому можно сказать, что торнадо в РФ нет, такой термин в метеорологических сводках не фигурирует.
«У нас в атмосфере нет таких разниц температур и давления, чтобы сформировалась ярко выраженная воронка».
Та воронка, которую наблюдали новосибирцы в июле в районе Искитима — смерч. Вероятно, он образовался из-за того, что воздушные массы были холодными, а вода очень прогретой. В результате в атмосфере возникла неустойчивость.
Торнадо в основном характерны для Северной Америки, где ежегодно их фиксируют до нескольких сотен. Причина — ландшафт материка, особенностями которого являются два океана и цепь гор. Мощные западные ветры встречаются с низкими теплыми влажными ветрами, дующими с Мексиканского залива. Встреча происходит в центре США, где и по несколько сотен раз в год замечают торнадо.