atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Торнадо не бывает в Новосибирской области — что тогда видели жители летом-2024

Торнадо не бывает в Новосибирской области — что тогда видели жители летом-2024

29 августа 2024, 09:03
Фото: atas.info
По сути и торнадо, и смерчи — это воронкообразные возмущения воздуха, известные в разных частях света под разными названиями, пояснили корреспонденту Atas.info в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Торнадо образуются при большой разнице температур и наличии конвективной ячейки — проще говоря, очень развитого высокого облака. Страной торнадо принято назвать США, где есть целые ежегодные сезоны этого атмосферного явления.

«Когда теплые и холодные воздушные массы встречаются над материком, они провоцируют возникновение торнадо. Играет роль большая разница температур и атмосферного давления», — говорит синоптик первой категории ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Татьяна Дегтерева.

В России воронки тоже наблюдают, что преимущественно на побережье Краснодарского края. Эти вихри метеорологи называют смерчами, и их сила далека от американских. Поэтому можно сказать, что торнадо в РФ нет, такой термин в метеорологических сводках не фигурирует.

«У нас в атмосфере нет таких разниц температур и давления, чтобы сформировалась ярко выраженная воронка».

Та воронка, которую наблюдали новосибирцы в июле в районе Искитима — смерч. Вероятно, он образовался из-за того, что воздушные массы были холодными, а вода очень прогретой. В результате в атмосфере возникла неустойчивость.

Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России
Узнать подробнее

Торнадо в основном характерны для Северной Америки, где ежегодно их фиксируют до нескольких сотен. Причина — ландшафт материка, особенностями которого являются два океана и цепь гор. Мощные западные ветры встречаются с низкими теплыми влажными ветрами, дующими с Мексиканского залива. Встреча происходит в центре США, где и по несколько сотен раз в год замечают торнадо.

Читайте также:
Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском71 млн требуют со строителей школы в НовосибирскеГлаву новосибирского сельсовета отстранили от должности — в чем он обвиняется
Читайте также:
Торнадо испугал жителей Новосибирской областиС 1 сентября изменятся правила работы такси — как это скажется на ценахЭкс-полицейских судят за организацию «черного» канала миграции в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Сегодня, 07:15
Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском
Сегодня, 07:27
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Сегодня, 07:13
Какие выплаты могут получить родители на подготовку детей к школе в 2024 году
Вчера, 12:42
Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу
Вчера, 11:43
Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в обычном дворе — можно ли его есть?
Вчера, 11:25