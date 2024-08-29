Торнадо не бывает в Новосибирской области — что тогда видели жители летом-2024

Торнадо в основном характерны для Северной Америки, где ежегодно их фиксируют до нескольких сотен. Причина — ландшафт материка, особенностями которого являются два океана и цепь гор. Мощные западные ветры встречаются с низкими теплыми влажными ветрами, дующими с Мексиканского залива. Встреча происходит в центре США, где и по несколько сотен раз в год замечают торнадо.