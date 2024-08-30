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Дождливые дни

Дождливые выходные и ночные заморозки ждут новосибирцев

30 августа 2024, 03:01
Фото: atas.info
Дождливые дни
В Новосибирской области вот-вот начнутся выходные: синоптики представили прогноз на 31 августа и 1 сентября 2024.

Сайт meteoinfo информирует, что 31 августа в субботу потеплеет до +18 днем и похолодает до +8 ночью, в воскресенье 1 сентября будет аналогичная температура. Сохранится пасмурная погода.

Gismeteo прогнозирует +13 утром, +16 днем 31 августа. В ночь на 1 сентября похолодает до +8, днем до +15. Все время обещают дожди.

О пасмурных выходных сообщает и «Яндекс. Погода». В эти дни температура воздуха сохранится в пределах +16 днем и +8 ночью.

А вот 2 сентября, когда пройдут школьные линейки, будет не так тепло: похолодает до +9 утром и +12 днем.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Дождь
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