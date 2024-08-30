Дождливые выходные и ночные заморозки ждут новосибирцев

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Сайт meteoinfo информирует, что 31 августа в субботу потеплеет до +18 днем и похолодает до +8 ночью, в воскресенье 1 сентября будет аналогичная температура. Сохранится пасмурная погода.
Gismeteo прогнозирует +13 утром, +16 днем 31 августа. В ночь на 1 сентября похолодает до +8, днем до +15. Все время обещают дожди.
О пасмурных выходных сообщает и «Яндекс. Погода». В эти дни температура воздуха сохранится в пределах +16 днем и +8 ночью.
А вот 2 сентября, когда пройдут школьные линейки, будет не так тепло: похолодает до +9 утром и +12 днем.