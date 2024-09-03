300 спортсменов участвовали в XIX летней спартакиаде «Россети Новосибирск»

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Спартакиада, прошедшая с 29 по 31 августа на территории санаторно-оздоровительного лагеря «Чкаловец» в деревне Бурмистрово Искитимского района, были организованы при поддержке первичной профсоюзной организации компании.
Участвовали в соревнованиях спортсмены из «Россетей» и филиалов компании, а также представители других энергетических фирм. В общей сложности 11 команд соревновались в 7 видах спорта.
На соревнованиях шла борьба в традиционных видах спорта, таких как легкая атлетика, велоспорт, настольный теннис, волейбол, футбол и городки, а также был добавлен новый вид — киберспорт, а именно футбольный симулятор FIFA.
По итогам соревнований определили победителей в каждом виде спорта. На церемонии награждения все выигрывшие получили медали и дипломы. Генеральный директор компаний «Россети Новосибирск» и «Электромагистраль» Дмитрий Шароватов выразил важность занятий спортом для сотрудников в данной отрасли.
Спортивные соревнования не только объединяют коллектив, но и способствуют развитию физической культуры и здорового образа жизни. Поэтому в компании «Россети Новосибирск» будут продолжать работу по улучшению качества жизни сотрудников путем ЗОЖ и спорта.