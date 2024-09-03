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Спортсмены соревновались

300 спортсменов участвовали в XIX летней спартакиаде «Россети Новосибирск»

3 сентября 2024, 06:09
Фото: Россети Новосибирск
Спортсмены соревновались
Ежегодная XIX летняя спартакиада «Россети Новосибирск» объединила порядка 300 участников из различных компаний энергетической отрасли в соревнованиях.

Спартакиада, прошедшая с 29 по 31 августа на территории санаторно-оздоровительного лагеря «Чкаловец» в деревне Бурмистрово Искитимского района, были организованы при поддержке первичной профсоюзной организации компании.

Участвовали в соревнованиях спортсмены из «Россетей» и филиалов компании, а также представители других энергетических фирм. В общей сложности 11 команд соревновались в 7 видах спорта.

Фото: Россети Новосибирск

На соревнованиях шла борьба в традиционных видах спорта, таких как легкая атлетика, велоспорт, настольный теннис, волейбол, футбол и городки, а также был добавлен новый вид — киберспорт, а именно футбольный симулятор FIFA.

По итогам соревнований определили победителей в каждом виде спорта. На церемонии награждения все выигрывшие получили медали и дипломы. Генеральный директор компаний «Россети Новосибирск» и «Электромагистраль» Дмитрий Шароватов выразил важность занятий спортом для сотрудников в данной отрасли.

Спортивные соревнования не только объединяют коллектив, но и способствуют развитию физической культуры и здорового образа жизни. Поэтому в компании «Россети Новосибирск» будут продолжать работу по улучшению качества жизни сотрудников путем ЗОЖ и спорта.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Компании#Новосибирск#Соревнования#Здоровый образ жизни#Спартакиада#Физическая культура#Россети
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