Штрафы для застройщиков-обманщиков в России снизили в 20 раз

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
С 1 сентября в России в 20 раз снизили штрафы для застройщиков, уличенных в обмане дольщиков. Некоторые эксперты уже назвали изменения в федеральном законе фатальными для практики долевого строительства жилья.
До этих событий покупатели квартир в новостройках по договору долевого участия рисковали, но могли здорово сэкономить, купив будущую квартиру еще на нулевом цикле строительства дома.
Если по каким-то причинам возведение дома срывалось, вложившие деньги дольщики могли рассчитывать на приличную компенсацию. Теперь же вероятность возврата денег значительно уменьшилась.
Отныне размер полагающийся дольщику неустойки за нарушение договора долевого участия снижен в два раза. В 10 раз уменьшился штраф застройщику за невыполнение обязанностей, прописанных в законе.
Кроме того, если нерадивый застройщик откажется по доброй воле компенсировать неустойку, то штраф составит всего 5, а не 50% от общей суммы. А размер неустойки, которую может потребовать дольщик, уменьшен в два раза.
По мнению юриста Дмитрия Волнухина, общий размер суммы, на которую может претендовать обманутый дольщик, стал меньше в 20 раз, пишут «Новые известия».