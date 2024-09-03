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Штрафы для застройщиков-обманщиков в России снизили в 20 раз

Штрафы для застройщиков-обманщиков в России снизили в 20 раз

3 сентября 2024, 11:55
Фото: 1MI
В России вступили в силу изменения в закон, регулирующий отношения застройщиков и дольщиков.

С 1 сентября в России в 20 раз снизили штрафы для застройщиков, уличенных в обмане дольщиков. Некоторые эксперты уже назвали изменения в федеральном законе фатальными для практики долевого строительства жилья.

До этих событий покупатели квартир в новостройках по договору долевого участия рисковали, но могли здорово сэкономить, купив будущую квартиру еще на нулевом цикле строительства дома.

Если по каким-то причинам возведение дома срывалось, вложившие деньги дольщики могли рассчитывать на приличную компенсацию. Теперь же вероятность возврата денег значительно уменьшилась.

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Отныне размер полагающийся дольщику неустойки за нарушение договора долевого участия снижен в два раза. В 10 раз уменьшился штраф застройщику за невыполнение обязанностей, прописанных в законе.

Кроме того, если нерадивый застройщик откажется по доброй воле компенсировать неустойку, то штраф составит всего 5, а не 50% от общей суммы. А размер неустойки, которую может потребовать дольщик, уменьшен в два раза.

По мнению юриста Дмитрия Волнухина, общий размер суммы, на которую может претендовать обманутый дольщик, стал меньше в 20 раз, пишут «Новые известия».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Строительство#Застройщики#Обманутые дольщики
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