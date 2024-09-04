Как исполнить любое желание — тайный обряд Мессинга

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Одно из выступлений прошло в тогда еще недостроенном Новосибирском театре оперы и балета. Времена были тяжелые, и Мессинг показал зрителям обряд, способный исполнить желания.
Вольф Мессинг вышел из театра, обошел колонну против часовой стрелки, что-то тихо говоря. Зрители стали за ним повторять. Говорят, что все загаданные тогда желания сбылись. Рассказ экскурсовода Анастасии Наливайко передает «МК в Новосибирске».
Для обряда нужна определенная колонна — вторая слева, если вы стоите лицом к зданию театра.
Экскурсовод говорит, что однажды таким способом она сумела остановить дождь. Если вы привыкли полагаться на мнение специалистов, а не на магию, то посмотрите прогноз, когда завершится сезон дождей в Новосибирске.