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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В Новосибирске совершили исполняющий желания обряд Мессинга

Как исполнить любое желание — тайный обряд Мессинга

4 сентября 2024, 10:13
Фото: Светлана Кулакова / vk.com/novat_nsk

В Новосибирске совершили исполняющий желания обряд Мессинга

Вольф Мессинг прожил в Новосибирске с 1943 по 1944 год, его эвакуировали по линии Госконцерта. Артист продолжил выступать перед зрителями.

Одно из выступлений прошло в тогда еще недостроенном Новосибирском театре оперы и балета. Времена были тяжелые, и Мессинг показал зрителям обряд, способный исполнить желания.

Вольф Мессинг вышел из театра, обошел колонну против часовой стрелки, что-то тихо говоря. Зрители стали за ним повторять. Говорят, что все загаданные тогда желания сбылись. Рассказ экскурсовода Анастасии Наливайко передает «МК в Новосибирске».

Для обряда нужна определенная колонна — вторая слева, если вы стоите лицом к зданию театра.

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Экскурсовод говорит, что однажды таким способом она сумела остановить дождь. Если вы привыкли полагаться на мнение специалистов, а не на магию, то посмотрите прогноз, когда завершится сезон дождей в Новосибирске.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Новат
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