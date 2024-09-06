Сектанты из Новосибирской области оказались причастны к гибели 10-летней девочки

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Расследование обстоятельств гибели 10-летней девочки в селе Каменка под Новосибирском практически завершено, в ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру, рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Евгений Долгалев.
«Девочка действительно погибла в результате насильственных действий. Именно со стороны тех людей, которые у нас находятся в СИЗО», — заявил Долгалев в пресс-центре агентства ТАСС.
Он не подтвердил, но и не опроверг причастность подозреваемых к тоталитарной секте, сославшись на тайну следствия.
О гибели ребенка стало известно в июне. Мать оставила ребенка на несколько дней своим знакомым, которые, по словам соседей были сектантами и издевались над школьницей, чтобы «выгнать бесов».
Новость вызвала бурную дискуссию среди горожан в соцсетях. Многие требовали расправы над подозреваемыми, не дожидаясь результатов расследования. Чудовищное преступление в очередной раз дало аргументы в руки сторонниками возвращения смертной казни.