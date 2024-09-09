Вспышка опасного заболевания зафиксирована на территории Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
На новосибирском ипподроме ввели карантин из-за заражения лошадей ОРВИ. Владельцев просят следить за состоянием животных, обращать внимание на симптомы и в случае их появления не вывозить лошадей на соревнования.
На некоторое время забеги отменены.
«ОРВИ в детском садике представляете? Ну вот примерно так же. Для людей не заразно», — кратко рассказали о состоянии заболевших животных.
Заболевание опасно, так как может стать причиной серьезных осложнений. Сейчас животные получают необходимое лечение.
В сентябре в Новосибирск привезут часть экспозиции из Эрмитажа.