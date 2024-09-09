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Вспышка ОРВИ зафиксирована на ипподроме в Новосибирске

Вспышка опасного заболевания зафиксирована на территории Новосибирской области

9 сентября 2024, 05:41
Фото: 1MI

Вспышка ОРВИ зафиксирована на ипподроме в Новосибирске

Опасное заболевание диагностировано у лошадей, в ближайшие дни все забеги отменены, сообщает официальный паблик ипподрома.

На новосибирском ипподроме ввели карантин из-за заражения лошадей ОРВИ. Владельцев просят следить за состоянием животных, обращать внимание на симптомы и в случае их появления не вывозить лошадей на соревнования.

На некоторое время забеги отменены.

«ОРВИ в детском садике представляете? Ну вот примерно так же. Для людей не заразно», — кратко рассказали о состоянии заболевших животных.
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Заболевание опасно, так как может стать причиной серьезных осложнений. Сейчас животные получают необходимое лечение.

В сентябре в Новосибирск привезут часть экспозиции из Эрмитажа.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Лошади
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