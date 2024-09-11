Главные модные тренды осени-2024 — что будет актуально весь сезон

Posted 11 сентября, 12:22
Published 11 сентября, 12:22
Modified 11 сентября, 12:24
Updated 11 сентября, 12:24
Стилист Юлия Гуринова советует: свободный крой, сложный образ, кожа и вельвет — то, что сейчас нужно, чтобы оставаться актуальным.
Осеннюю моду не в последнюю очередь формирует сезонность. Ткани становятся более тяжелыми, тон задает многослойность.
«Кардинальных перемен в плане трендов этой осенью нет. Мы продолжаем носить как мини юбки, так и макси, актуальны и свободные пиджаки, и приталенные. Главное понимать и видеть разницу между летним вариантом той же мини юбки и осенне-зимним, и знать, с чем ее сочетать», — объясняет стилист.
Например, если летом мы носили мини юбку баллон, то с наступлением прохлады можно поменять ее на юбку из костюмного материала. Главное следите, чтобы она не была заужена к низу.
«Если говорить о трендовом варианте, то можно выбрать модель с карманами, которые „торчат“ из-под подола юбки, как бы имитируя то, что мы обрезали длину сами. Безусловно, мини такого варианта лучше сочетать с пиджаком длины, которая практически перекрывает юбку и лучше не из того же материала — то есть не с костюмом. Старайтесь избегать костюмных ансамблей из категории „всё под линеечку“», — рекомендует эксперт по стилю.
Не стоит бояться сочетания разных фактур и цветов в одном образе. В таком случае даже спорный серый заиграет по-новому.
«Гораздо интереснее и сложнее образ, когда юбка (брюки) и пиджак — разных оттенков и фактур. Тогда можно не бояться серой палитры, так популярной именно осенью, но в то же время которую многие боятся из-за страха превратиться в „серую мышь“. Ведь в тот же серый ансамбль из серой юбки и пиджака можно добавить коричневый или бордовый (это кстати трендовые оттенки осени 2024) в качестве обуви, плотных колгот (для прохладных дней), сумки и других аксессуаров».
Кроме базовых бежевого и черного, есть и более выигрышные оттенки для пальто. Например, благородный оттенок темного шоколада.
«Вместо бежевого рекомендую выбрать оттенок темного шоколада — у него нет противопоказаний, одинаково хорошо подходит и блондинкам и брюнеткам. Выбор модели зависит от многих факторов: длинный вариант в пол вряд ли понравится автолюбителям, не смотря на то, что это тренд. Поэтому стоит остановить свой выбор на пальто-пиджаке. Главное избегать моделей с капюшоном».
Кожа — это неизменный атрибут наших гардеробов на протяжении многих лет, и эта осень не исключение.
«Просто замените черный на тот же коричневый, бордовый или хаки — это еще один цвет сезона, к сожалению, не самый популярный, но на мой взгляд, недооцененный. Именно на фоне него бордовый начинает играть новыми красками — они усиливают друг друга», — рассказала стилист.
Самый безопасный и с точки зрения стиля и с точки зрения бюджета способ привнести в свой гардероб свежих ноток этой осенью, как и всегда — это начать изменения с аксессуаров, а не с одежды: обувь и сумки, говорит Юлия Гуринова.
«Вышеупомянутые цвета великолепно впишутся в абсолютно любой по цветовой гамме гардероб: в светлом они станут ярким акцентом, в темном наоборот облегчат черный и разбавят серый. Если говорить о силуэте, я всегда советую своим клиентам и подписчикам: если сомневаешься — выбирай прямой и свободный крой. Приталить ты всегда сможешь, а вот распустить — нет».
Широкие ремни долго держали пальму первенства, но осенью-2024 они уступают место узким, больше похожим на шнурки, поясам.
«Акцент на талии сейчас — лучше делать с помощью длинного кожаного „шнурка“, обмотанного пару раз вокруг талии, главное чтобы оставалось еще достаточно его длины, иначе будет создаваться впечатление, что вы затянулись из последних сил».
Этот совет актуален для девушек легкой и средней комплекции, обладательницам довольно «вкусных» форм надо всегда помнить о соразмерности, предупреждает эксперт.
«Перевязавшись шнурком можно стать похожей на перетянутый стог сена», — предостерегла от стилистической ошибки Юлия Гуринова.
Единственное, что можно сказать по поводу тканей: фактура как таковая не выходит из моды, у нее вопрос скорее сезонности и, опять же, уместности. Летом предпочтительны лен и легкие летящие ткани, осенью и зимой они становятся более богатыми: кожа, трикотаж, бархат, вельвет.
«Кстати о вельвете — после нескольких сезонов „отдыха“ он вновь возвращается. Такое сочетание, как, например, брюки палаццо из вельвета оттенка корицы с шелковой блузкой винного оттенка (для теплой осени) или темно зеленого „лесного“ джемпера (для прохлады) с „коньячными“ ботильонами и сумкой с деревянными вставками плюс прямое пальто в пол оттенка горького шоколада — создадут невероятно вкусный и теплый во всех смыслах этого слова образ, который будет притягивать восторженные взгляды», — говорит Юлия Гуринова.
При выборе одежды и составления гардероба важно учитывать свою уникальность и не стремиться просто купировать луки.
«Стиль — это умение найти свои тренды среди множества и вписать их в гардероб так, чтобы даже после того как мода перейдет на новый виток, ты с легкостью будешь носить их спустя годы, оставаясь в тренде», — дала совет Юлия Гуринова.