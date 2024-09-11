Главные модные тренды осени-2024 — что будет актуально весь сезон

Самый безопасный и с точки зрения стиля и с точки зрения бюджета способ привнести в свой гардероб свежих ноток этой осенью, как и всегда — это начать изменения с аксессуаров, а не с одежды: обувь и сумки, говорит Юлия Гуринова.