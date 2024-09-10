Модная обувь — на чем остановить выбор осенью 2024 года

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Как правильно выбрать обувь? Какой цвет в тренде осенью-2024? Как оставаться модной, но не в ущерб здоровью? На эти и другие вопросы подробно ответила стилист Юлия Гуринова.
Кардинальных перемен в обувных трендах осени-2024 нет. Ставку снова-таки нужно делать на цвет.
«Первое, что я всегда рекомендую — это пересмотреть отношение к ее цвету, а именно понять что существуют и другие не менее удобные и немаркие цвета, кроме черного. Бордовый, темно-зеленый и выбеленный, хаки, терракотовый, оттенок хурмы — не менее практичные чем черные, но обладают весомым преимуществом. Они создают точку притяжения внимания — акцент», — уточнила Юлия.
Если нет возможности или желания обновлять гардероб, добавить в него краски можно с помощью обуви. Эксперт призывает не экономить на обуви, она должна быть самым дорогим элементом в гардеробе (в рамках вашего ценового сегмента всегда выбирайте лучший вариант).
Ничто так не портит образ, как обувь «не из той оперы». Несмотря на то, что эклектика и кажущаяся небрежность в образах — главный тренд 21 века, надо понимать разницу.
«Спортивный стиль подразумевает обувь в спортивном стиле, а не кроссовки для занятий спортом. Это самая распространенная стилистическая ошибка: добавлять спортивные кроссовки, а не кроссовки в спортивном стиле».
Здесь правило простое: если носим юбки, то выбираем сапоги. Варианта может быть два: либо ботфорты (для мини), либо держащие свою форму чуть выше или на середине колена (ни в коем случае не покупаем сапоги высотой до середины икры). Если в гардеробе преимущественно брюки, то выбираем ботильоны.
Мыс выбираем, отталкиваясь от многих параметров. Но, как минимум, два должны быть основными: острый носок — если брюки костюмные со стрелкой, и нетяжелая комплекция фигуры. Острый мыс поможет зрительно вытянуть рост и ноги. Закругленный мыс выбираем, если брюки летящие. Широкий — если нет задачи создать жесткость и четкость образу и фигуре.
«Запомните: обувь должна быть либо акцентом (цветовым или фактурным) либо невидимкой в комплекте (то есть в цвет брюк). Если хочется купить что то из трендов (когда базовый обувной гардероб закрыт на 100%), то всегда отталкивайтесь в первую очередь от своего стиля — обувь это тот элемент, который как раз и несет смысловую нагрузку и отвечает за проявление вашего индивидуального стиля», — говорит Юлия Гуринова.
Например, две девушки одеты одинаково: черная водолазка-бадлон и черные брюки палаццо (самый распространенный набор). Если одна наденет ботильоны-казаки с острым мысом, с металлическим элементом, а другая выберет конверсы — это будет две совершенно разные истории.
«И дальше как по принципу домино в образ первой просятся: сумка четкой, геометрической формы, гладко убранные волосы в хвост, яркий макияж глаз или красные губы, а вот вторая может остановить свой выбор на городском рюкзаке, распустить волосы взбив их, накинуть косуху или плотную рубашку, а может бомбер. Понимаете разницу?»
В целом Юлия Гуринова отмечает, что обувь российские женщины недооценивают, и поэтому чаще всего по этой причине не удовлетворены своим гардеробом и образами.
«Но вместо того чтобы подумать об этом элементе, начинают скупать ненужные им вещи, наполняя свой гардероб до краев и все же оставаясь неудовлетворенными им».