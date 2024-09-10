Модная обувь — на чем остановить выбор осенью 2024 года

Здесь правило простое: если носим юбки, то выбираем сапоги. Варианта может быть два: либо ботфорты (для мини), либо держащие свою форму чуть выше или на середине колена (ни в коем случае не покупаем сапоги высотой до середины икры). Если в гардеробе преимущественно брюки, то выбираем ботильоны.