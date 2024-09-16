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Posted 16 сентября, 03:51

Published 16 сентября, 03:51

Modified 16 сентября, 03:57

Updated 16 сентября, 03:57

На месте работали сотрудники ГАИ

Внедорожник влетел в Toyota и врезался в отбойник в Новосибирске — последствия

16 сентября 2024, 03:51
Фото: 1MI
На месте работали сотрудники ГАИ
В Новосибирске произошла серьезная авария, которая затруднила движение других автомобилей, сообщают очевидцы в соцсетях.

Все случилось 15 сентября на Советском шоссе. Водитель на Toyota RAV4 двигался на большой скорости. За рулем был 26-летний мужчина.

В один момент он врезался в заднюю часть Toyota Caldina, которой управляла 24-летняя женщина. Далее внедорожник врезался в отбойник. Пострадала пассажирка второго автомобиля.

Фото: АСТ-54.

Из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Проезд автомобилей был затруднен в сторону улицы Мира.

На трассе под Новосибирском водитель сбила женщину-пешехода, которая погибла от травм.

Водитель погиб в «скорой» после ДТП в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Пробка
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