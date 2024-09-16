Внедорожник влетел в Toyota и врезался в отбойник в Новосибирске — последствия

Posted 16 сентября, 03:51
Published 16 сентября, 03:51
Modified 16 сентября, 03:57
Updated 16 сентября, 03:57
Все случилось 15 сентября на Советском шоссе. Водитель на Toyota RAV4 двигался на большой скорости. За рулем был 26-летний мужчина.
В один момент он врезался в заднюю часть Toyota Caldina, которой управляла 24-летняя женщина. Далее внедорожник врезался в отбойник. Пострадала пассажирка второго автомобиля.
Из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Проезд автомобилей был затруднен в сторону улицы Мира.
На трассе под Новосибирском водитель сбила женщину-пешехода, которая погибла от травм.