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Posted 15 сентября, 02:29

Published 15 сентября, 02:29

Modified 15 сентября, 04:31

Updated 15 сентября, 04:31

Женщина погибла

Женщина-пешеход погибла на автодороге под Новосибирском

15 сентября 2024, 02:29
Фото: 1MI
Женщина погибла
В Новосибирском районе случилось смертельное ДТП с пешеходом, сообщили в ГАИ.

Все произошло в ночь с 14 на 15 сентября. По дороге «Сокур-Новосибирск» ехала 31-летняя женщина на автомобиле «Тайота».

Фото: ГАИ.

В один момент она не заметила пешехода и сбила его. Пострадавшей оказалась женщина, на вид которой было 35 лет. Она получила тяжелейшие травмы и погибла. Известно, что на ее одежде не было световозвращающих элементов. ДТП случилось ночью и на неосвещенном участке дороги.

На месте работали сотрудники ГАИ. Полицейские выясняют все детали и обстоятельства аварии.

Также другой водитель врезался в дом и погиб.

Водитель погиб в ДТП на трассе под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Погиб#Смертельное ДТП
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