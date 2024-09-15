Женщина-пешеход погибла на автодороге под Новосибирском

Posted 15 сентября, 02:29
Published 15 сентября, 02:29
Modified 15 сентября, 04:31
Updated 15 сентября, 04:31
Все произошло в ночь с 14 на 15 сентября. По дороге «Сокур-Новосибирск» ехала 31-летняя женщина на автомобиле «Тайота».
В один момент она не заметила пешехода и сбила его. Пострадавшей оказалась женщина, на вид которой было 35 лет. Она получила тяжелейшие травмы и погибла. Известно, что на ее одежде не было световозвращающих элементов. ДТП случилось ночью и на неосвещенном участке дороги.
На месте работали сотрудники ГАИ. Полицейские выясняют все детали и обстоятельства аварии.
Также другой водитель врезался в дом и погиб.