Женщина-пешеход погибла на автодороге под Новосибирском

В один момент она не заметила пешехода и сбила его. Пострадавшей оказалась женщина, на вид которой было 35 лет. Она получила тяжелейшие травмы и погибла. Известно, что на ее одежде не было световозвращающих элементов. ДТП случилось ночью и на неосвещенном участке дороги.