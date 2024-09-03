atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Мошенники обманывают новосибирцев

Мошенники наживаются на похоронах погибшего в ДТП стоматолога-байкера из Бердска

3 сентября 2024, 04:02
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Мошенники обманывают новосибирцев
В Новосибирской области погиб врач-байкер: на его смерти наживаются мошенники, сообщается в соцсетях.

Врач, который работал стоматологом в Бердске, разбился 31 августа. Ему не уступили дорогу, поэтому он на мотоцикле врезался в автомобиль. Скончался медик в реанимации.

Его смерть стала настоящей неожиданность для многих новосибирцев. Поступали десятки соболезнований семье погибшего. На его гибели решили нажиться мошенники.

В соцсетях появляются посты с просьбой помочь с деньгами на похороны стоматолога. Якобы семье Валерия Умрихина нужна помощь. Причем такая попытка не единственная. Родственники призвали сибиряков не переводить никому деньги, так как сборы устраивают аферисты.

Второй за день мотоциклист разбился под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодой мотоциклист разбился в ДТП под НовосибирскомНаркомана судят за смертельное ДТП на Октябрьском мосту в НовосибирскеПоявились страшные кадры ДТП с пассажирским автобусом под НовосибирскомДело возбудили после серьезного ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Соцсети#Семья#Бердск#Похороны#Деньги#Гибель#Мошенники#Соболезнования#Реанимация
Подпишитесь
Путин упал, а Шуфутинский вырос: изучаем стоимость политиков и певцов
Сегодня, 03:26
Бывший вице-мэр Новосибирска рассказала о сумасшедшем путешествии по Камчатке
Сегодня, 03:04
Купить прописку недорого: как россияне усугубляют ситуацию с незаконной миграцией
Сегодня, 02:58
Цены на свежие грибы: сколько придется отдать за ведро белых, лисичек или груздей
Сегодня, 02:26
Рыбаки поймали самую большую щуку: что они сделали с огромной рыбиной
Сегодня, 02:17
Как спасти урожай от ранних заморозков, рассказал новосибирский агроном
Вчера, 12:39