Мошенники наживаются на похоронах погибшего в ДТП стоматолога-байкера из Бердска

В соцсетях появляются посты с просьбой помочь с деньгами на похороны стоматолога. Якобы семье Валерия Умрихина нужна помощь. Причем такая попытка не единственная. Родственники призвали сибиряков не переводить никому деньги, так как сборы устраивают аферисты.