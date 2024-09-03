Мошенники наживаются на похоронах погибшего в ДТП стоматолога-байкера из Бердска

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Врач, который работал стоматологом в Бердске, разбился 31 августа. Ему не уступили дорогу, поэтому он на мотоцикле врезался в автомобиль. Скончался медик в реанимации.
Его смерть стала настоящей неожиданность для многих новосибирцев. Поступали десятки соболезнований семье погибшего. На его гибели решили нажиться мошенники.
В соцсетях появляются посты с просьбой помочь с деньгами на похороны стоматолога. Якобы семье Валерия Умрихина нужна помощь. Причем такая попытка не единственная. Родственники призвали сибиряков не переводить никому деньги, так как сборы устраивают аферисты.