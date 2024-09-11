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Человек погиб

Водитель погиб в ДТП на трассе под Новосибирском

11 сентября 2024, 01:28
Фото: 1MI
Человек погиб
В Новосибирском районе случилось смертельное ДТП, подробности дали в ГАИ.

Все произошло в ночь на 11 сентября на дороге от поселка Сосновка до Пашино. Авто «Ниссан» управлял водитель 37 лет. В один момент он потерял управление и машина съехала в кювет, а затем врезалась в дерево.

Автомобилист погиб. Двое его пассажиров — это мужчины, на вид которым было 35 лет, получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу. Также у пассажиров зафиксировано опьянение алкоголем.

На месте ДТП разбирались сотрудники ГАИ. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: ГАИ

Стали известны самые аварийные улицы областной столицы, где произошло большое количество аварий.

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