Водитель погиб в ДТП на трассе под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
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Все произошло в ночь на 11 сентября на дороге от поселка Сосновка до Пашино. Авто «Ниссан» управлял водитель 37 лет. В один момент он потерял управление и машина съехала в кювет, а затем врезалась в дерево.
Автомобилист погиб. Двое его пассажиров — это мужчины, на вид которым было 35 лет, получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу. Также у пассажиров зафиксировано опьянение алкоголем.
На месте ДТП разбирались сотрудники ГАИ. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.