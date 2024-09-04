Самые аварийные улицы назвали в Новосибирске — какие лучше объехать

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
За первые полгода текущего года были определены улицы по числу ДТП. Об этом узнали в «АльфаСтрахование», так как в компанию обращались за выплатами по ОСАГО и каско.
В лидерах по авариям стал Красный проспект — там случилось больше всего столкновений автомобилей. Еще одной улицей стала Петухова. На третьем месте оказалась Большевистская, в Октябрьском районе, затем переулок 1-й Бронный и Бийский.
Причины аварий определить сложно. Ежедневно по дорогам проезжают миллионы машин и не все водители соблюдают ПДД.
Недавно водитель-лихач насобирал 68 штрафов за неправильную езду. Теперь он расплачивается с долгами.