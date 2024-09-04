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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

Где случаются ДТП

Самые аварийные улицы назвали в Новосибирске — какие лучше объехать

4 сентября 2024, 03:56
Фото: atas.info
Где случаются ДТП

Названы самые аварийные улицы в Новосибирске

В Новосибирске есть несколько самых аварийных улиц, о чем узнали аналитики.

За первые полгода текущего года были определены улицы по числу ДТП. Об этом узнали в «АльфаСтрахование», так как в компанию обращались за выплатами по ОСАГО и каско.

В лидерах по авариям стал Красный проспект — там случилось больше всего столкновений автомобилей. Еще одной улицей стала Петухова. На третьем месте оказалась Большевистская, в Октябрьском районе, затем переулок 1-й Бронный и Бийский.

Причины аварий определить сложно. Ежедневно по дорогам проезжают миллионы машин и не все водители соблюдают ПДД.

Недавно водитель-лихач насобирал 68 штрафов за неправильную езду. Теперь он расплачивается с долгами.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Дороги#Авария#Автомобили
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