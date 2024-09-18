Генерал Армагеддон из Новосибирска замечен в элитном столичном ресторане

Posted 18 сентября, 03:25
Published 18 сентября, 03:25
Modified 18 сентября, 03:27
Updated 18 сентября, 03:27
Снимки Сергея Суровикина были опубликованы из ресторана в Барвихе. Новосибирский генерал отдыхал там вместе с семьей: женой, дочерью и другими родственниками. На снимках он держит бокал вина в руках. Событие было еще в 2022 году.
В настоящий момент местонахождение Суровикина остается засекреченным. Он командовал армией с 2022 года, а вначале 2023 года его отстранили от должности. С тех пор ходят слухи, что генерал находится на службе в Африке.
Эксперты считают, что Суровикин еще может вернуться в зону СВО. Его называют лучшим командиром современности.