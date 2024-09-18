atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 03:25

Published 18 сентября, 03:25

Modified 18 сентября, 03:27

Updated 18 сентября, 03:27

Суровикин был на празднике

Генерал Армагеддон из Новосибирска замечен в элитном столичном ресторане

18 сентября 2024, 03:25
Фото: 1MI
Суровикин был на празднике

Генерал из Новосибирска Суровикин отдыхал в элитном столичном ресторане

Бывший главнокомандующий российской армией в зоне проведения спецоперации отдыхал в роскошном ресторане под Москвой, снимки появились в Сети.

Снимки Сергея Суровикина были опубликованы из ресторана в Барвихе. Новосибирский генерал отдыхал там вместе с семьей: женой, дочерью и другими родственниками. На снимках он держит бокал вина в руках. Событие было еще в 2022 году.

В настоящий момент местонахождение Суровикина остается засекреченным. Он командовал армией с 2022 года, а вначале 2023 года его отстранили от должности. С тех пор ходят слухи, что генерал находится на службе в Африке.

Суровикин в ресторане пару лет назадСуровикин в ресторане пару лет назад
Суровикин в ресторане пару лет назадСуровикин в ресторане пару лет назад
Суровикин в ресторане пару лет назад. Фото: соцсети

Эксперты считают, что Суровикин еще может вернуться в зону СВО. Его называют лучшим командиром современности.

Командир новосибирского батальона «Вега» Панферов рассказал о «линии Суровикина»
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирского генерала Суровикина нашли в православном храмеГенерал Суровикин может вернуться в зону СВОГенерал Суровикин исчез с сайта Минобороны
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Праздник#Семья#Генерал#Сергей Суровикин
Подпишитесь
Популярное