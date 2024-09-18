Рассекречены архивные кадры визитов в Новосибирск Хрущева, Горбачева и Ельцина

Posted 18 сентября, 02:00
Published 18 сентября, 02:00
Modified 18 сентября, 02:02
Updated 18 сентября, 02:02
Никита Хрущев был в сибирской столице несколько раз. Первый раз он приехал неофициально в 1956 году. В тот день он обсудил сельское хозяйство и пообщался с новосибирцами. Тогда он раскритиковал город. В другой раз он приезжал сюда через 3 и 5 лет.
Михаил Горбачев прибывал в Новосибирске в 1996 году, тогда он был кандидатом в президенты страны. Здесь у него прошло политическое турне: он пообщался с губернатором, отметился на телеэкранах и прошелся по другим местам. Спустя 6 лет он снова приехал в регион для участия в семинаре и общения с местными властями.
Борис Ельцин первый раз прилетел в Новосибирск в 1991 году, когда стал президентом, пишет Сиб.фм. До инаугурации он приехал подписать документы «Сибирского соглашения».