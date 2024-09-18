atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 02:00

Published 18 сентября, 02:00

Modified 18 сентября, 02:02

Updated 18 сентября, 02:02

Политики приезжали в столицу Сибири

Рассекречены архивные кадры визитов в Новосибирск Хрущева, Горбачева и Ельцина

18 сентября 2024, 02:00
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info
Политики приезжали в столицу Сибири
Появились архивные снимки приезда в Новосибирск бывших глав России — Хрущева, Горбачева и Ельцина.

Никита Хрущев был в сибирской столице несколько раз. Первый раз он приехал неофициально в 1956 году. В тот день он обсудил сельское хозяйство и пообщался с новосибирцами. Тогда он раскритиковал город. В другой раз он приезжал сюда через 3 и 5 лет.

Никита ХрущевНикита Хрущев
Никита ХрущевНикита Хрущев
Никита Хрущев. Фото: открытые источники/Сиб.фм

Михаил Горбачев прибывал в Новосибирске в 1996 году, тогда он был кандидатом в президенты страны. Здесь у него прошло политическое турне: он пообщался с губернатором, отметился на телеэкранах и прошелся по другим местам. Спустя 6 лет он снова приехал в регион для участия в семинаре и общения с местными властями.

Михаил ГорбачевМихаил Горбачев
Михаил Горбачев. Фото: открытые источники/Сиб.фм

Борис Ельцин первый раз прилетел в Новосибирск в 1991 году, когда стал президентом, пишет Сиб.фм. До инаугурации он приехал подписать документы «Сибирского соглашения».

Борис ЕльцинБорис Ельцин
Борис Ельцин. Фото: открытые источники/Сиб.фм
Рыбаки поймали в Новосибирске огромную щуку весом 16 кг
Узнать подробнее
Читайте также:
Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев критиковал НовосибирскСписок чиновников — иноагентов пополнен — кого включили в него в этот разКусающийся Никита Кологривый сыграет в фильме скандального политика Жириновского
#Эмилия Губарева#Политика#Общество#Новосибирск#Президент#Архив
Подпишитесь
Популярное