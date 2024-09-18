Рассекречены архивные кадры визитов в Новосибирск Хрущева, Горбачева и Ельцина

Никита Хрущев был в сибирской столице несколько раз. Первый раз он приехал неофициально в 1956 году. В тот день он обсудил сельское хозяйство и пообщался с новосибирцами. Тогда он раскритиковал город. В другой раз он приезжал сюда через 3 и 5 лет.