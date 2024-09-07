Список чиновников — иноагентов пополнен — кого включили в него в этот раз

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
В реестр иноагентов включен политик из Новосибирска. Аркадий Янковский* стал очередным чиновником, который уличен в осуществлении действий, вредящих России. Ранее стало известно, что экс-депутат Госдумы создавал и распространял информацию иноагентов. Более того, он выступал против проведения СВО, целью которой является денацификация и демилитаризация враждебной Украины.
Аркадий Янковский*, как уточнили в Минюсте РФ, не стеснялся распространять фейки о решениях, которые якобы принимаются властью страны. Известно, что новоиспеченный иноагент сейчас проживает за пределами России.
Напомним, неделю назад «Коалиция Новосибирск»* также была признана иноагентом.
*Признаны Минюстом РФ иноагентом и включены в реестр