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Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

Список иноагентов

Список чиновников — иноагентов пополнен — кого включили в него в этот раз

7 сентября 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney
Список иноагентов

Экс-депутат Госдумы из Новосибирска признан иностранным агентом

Обновлен реестр лиц, пригнанных иноагентами, соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Минюста РФ.

В реестр иноагентов включен политик из Новосибирска. Аркадий Янковский* стал очередным чиновником, который уличен в осуществлении действий, вредящих России. Ранее стало известно, что экс-депутат Госдумы создавал и распространял информацию иноагентов. Более того, он выступал против проведения СВО, целью которой является денацификация и демилитаризация враждебной Украины.

Аркадий Янковский*, как уточнили в Минюсте РФ, не стеснялся распространять фейки о решениях, которые якобы принимаются властью страны. Известно, что новоиспеченный иноагент сейчас проживает за пределами России.

Напомним, неделю назад «Коалиция Новосибирск»* также была признана иноагентом.

*Признаны Минюстом РФ иноагентом и включены в реестр

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#Екатерина Боженович#Политика#Общество#Депутат#Чиновник#Иноагенты
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