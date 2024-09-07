Список чиновников — иноагентов пополнен — кого включили в него в этот раз

В реестр иноагентов включен политик из Новосибирска. Аркадий Янковский* стал очередным чиновником, который уличен в осуществлении действий, вредящих России. Ранее стало известно, что экс-депутат Госдумы создавал и распространял информацию иноагентов. Более того, он выступал против проведения СВО, целью которой является денацификация и демилитаризация враждебной Украины.