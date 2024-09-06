Чиновник из Новосибирска наживался на путевках для детей из бедных семей

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По версии следствия, начальник Центра соцподдержки Доволенского района в 2022 году продал 14 льготных путевок в детский лагерь. Путевки должны были получить дети из малообеспеченных семей, а в итоге отдыхать поехали те, кто не имеет права на льготы.
Известно, что на путевки никто не претендовал, тогда Виктор Бекасов решил их продать. Был причинен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.
Тогда начальника обвинили в растрате. Расследование дела длилось два года и наконец, суд вынес приговор. Бекасову дали 2,5 года условно. Свою вину он признал. Приговор еще можно обжаловать.
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