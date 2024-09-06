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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Начальник продал путевки

Чиновник из Новосибирска наживался на путевках для детей из бедных семей

6 сентября 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Начальник продал путевки
В Новосибирской области чиновнику вынесли приговор за растрату, подробности дали в судебном департаменте.

По версии следствия, начальник Центра соцподдержки Доволенского района в 2022 году продал 14 льготных путевок в детский лагерь. Путевки должны были получить дети из малообеспеченных семей, а в итоге отдыхать поехали те, кто не имеет права на льготы.

Известно, что на путевки никто не претендовал, тогда Виктор Бекасов решил их продать. Был причинен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

Тогда начальника обвинили в растрате. Расследование дела длилось два года и наконец, суд вынес приговор. Бекасову дали 2,5 года условно. Свою вину он признал. Приговор еще можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Чиновник#Условный срок#Доволенский
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