atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:31

Published Сегодня, 02:31

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

Организация из Новосибирска

Минюст России пополнил список иностранных агентов

31 августа 2024, 02:31
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Организация из Новосибирска

Минюст России внес организацию из Новосибирска в список иноагентов

В минувшую пятницу ведомство опубликовало новый список юридических и физических лиц, которые были внесены в реестр иностранных агентов, следует из сообщения Минюста РФ.

Организация «Коалиция Новосибирск 2020»* признана иноагентом и внесена в реестр. Это накладывает обязательство маркировать всю информацию, которую будет публиковать компания. Данные Минюст обновил 30 августа 2024 года. Причиной подобного решения стала публикация фейков.

«Зафиксированы многочисленные факты распространения объединением недостоверной информации о принимаемых властью России решениях», — сообщает Минюст России.

Примечательно, что в составе организации находятся лица, которые ранее были включены в список иноагентов.

Отметим, что ранее суд в Новосибирске отказался снять статус иноагента с депутата городского совета.

* Признана Минюстом РФ иноагентом.

Татьяна Лазарева* решила избираться в Мосгордуму — она признана иноагентом
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки-вандалы разгромили футбольную площадку в НовосибирскеЧто делать с шумными соседями, рассказали жителям многоквартирных домов в ГосдумеНа детей-квадроберов напали с перцовыми баллончиками на сходке в Новосибирске
#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Полиция#Депутат#Запрет#Иноагенты
Подпишитесь
Он вам не хомяк. Hamster Kombat запускает токен — сколько получат игроки, рассказал эксперт
Вчера, 10:48
Стало известно имя нового министра строительства Новосибирской области
Вчера, 13:29
Названы основные симптомы новой разновидности ковида: на что обратить внимание
Вчера, 12:16
Новые законы изменят жизнь россиян с 1 сентября 2024 года
Вчера, 11:00
Жители Новосибирска смогут выбрать названия для сквера и набережной
Вчера, 05:35
17 лет в колонии проведет 64-летний педофил, надругавшийся над тремя детьми
Вчера, 04:32