Минюст России пополнил список иностранных агентов

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
Организация «Коалиция Новосибирск 2020»* признана иноагентом и внесена в реестр. Это накладывает обязательство маркировать всю информацию, которую будет публиковать компания. Данные Минюст обновил 30 августа 2024 года. Причиной подобного решения стала публикация фейков.
«Зафиксированы многочисленные факты распространения объединением недостоверной информации о принимаемых властью России решениях», — сообщает Минюст России.
Примечательно, что в составе организации находятся лица, которые ранее были включены в список иноагентов.
Отметим, что ранее суд в Новосибирске отказался снять статус иноагента с депутата городского совета.
* Признана Минюстом РФ иноагентом.