За рождение первого ребенка предлагают давать 50 тысяч — сколько платят сейчас

Posted 18 сентября, 04:56
Published 18 сентября, 04:56
Modified 18 сентября, 04:58
Updated 18 сентября, 04:58
По информации законотворца, за первые шесть месяцев 2024 года рождаемость снизилась еще на 3%, сейчас естественная убыль населения в РФ превышает 320 тысяч человек.
Одним из стимулов для рождения детей могло бы стать повышение размера единовременной выплаты на первого ребенка, считает Александр Аксёненко, депутат фракции «Справедливая Россия — За Правду».
Федеральное пособие при рождении первенца сейчас — 22,9 тысячи рублей. С учетом районного коэффициента в Новосибирской области эта сумма составляет 29 525 рублей.
При этом в субъектах РФ выплаты разнятся. Где-то они вовсе не предусмотрены, а например, в Татарстане, доходят до 50 тысяч (здесь нужно сделать оговорку, что положены они только матерям младше 25 лет из сел). В Калининградской области семьям, живущим на два прожиточных минимума, выплачивают разово 3,5 тысячи рублей.
Повышение единовременной выплаты способно также устранить существующее неравенство среди субъектов РФ, считает депутат.
«Мы предлагаем увеличить выплату при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Сегодня она отличается от региона к региону и в среднем почти вдвое ниже», — говорит Александр Аксёненко.
В качестве других мер партия предлагает повысить размер материнского капитала, поощрять многодетность, помогать в решении жилищного вопроса.
Ранее психотерапевт заявил, что ранние роды — естественный процесс, но необходимым условием выступает поддержка как со стороны родных, так и государства.