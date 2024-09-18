За рождение первого ребенка предлагают давать 50 тысяч — сколько платят сейчас

При этом в субъектах РФ выплаты разнятся. Где-то они вовсе не предусмотрены, а например, в Татарстане, доходят до 50 тысяч (здесь нужно сделать оговорку, что положены они только матерям младше 25 лет из сел). В Калининградской области семьям, живущим на два прожиточных минимума, выплачивают разово 3,5 тысячи рублей.