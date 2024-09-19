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Posted 19 сентября, 10:27

Published 19 сентября, 10:27

Modified 19 сентября, 10:29

Updated 19 сентября, 10:29

Украинец-нелегал травил жителей Новосибирска

Украинец-нелегал травил жителей Новосибирска

19 сентября 2024, 10:27
Фото: 1MI
Гражданин Украины обосновался в Новосибирске, купил поддельный паспорт и готовил наркотики в арендованном доме, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Новосибирск он переехал в 2023 году, собираясь позже перевезти сюда свою семью. Чтобы арендовать дом, мужчина использовал поддельный паспорт. В помещениях устроил лабораторию. Всего он произвел 34,5 килограмма наркотиков. От их действия могли пострадать сотни жителей и Новосибирска, и области.

В итоге 46-летнему незаконному предпринимателю суд дал 11 лет «строгача».

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Также в Новосибирске правоохранители обнаружили нелегальный отель, где на постоянной основе проживали выходцы из других стран.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Наркотики
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