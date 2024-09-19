Украинец-нелегал травил жителей Новосибирска

В Новосибирск он переехал в 2023 году, собираясь позже перевезти сюда свою семью. Чтобы арендовать дом, мужчина использовал поддельный паспорт. В помещениях устроил лабораторию. Всего он произвел 34,5 килограмма наркотиков. От их действия могли пострадать сотни жителей и Новосибирска, и области.