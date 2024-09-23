Из Новосибирской области массово выселяют мигрантов

Posted 23 сентября, 06:48
Published 23 сентября, 06:48
Modified 23 сентября, 06:50
Updated 23 сентября, 06:50
Сотрудники правоохранительных органов проверили 11 мест проживания, пять торговых точек, шесть предприятий.
За неделю в Новосибирскую области въехали 8,2 тысячи иностранцев, выехало на 1 тысячу больше — 9,2 тысячи. По итогам рейдов обнаружили почти 100 нарушений миграционного законодательства. 28 человек покинули пределы РФ.
Отметим, что особое внимание мигрантам-нелегалам стали уделять после стремительного роста преступлений, в которых виновными были именно они.
Полицейские часто проводят рейды для проверки миграционного законодательства. В том числе, по местам проживания мигрантов.