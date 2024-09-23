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Posted 23 сентября, 06:48

Published 23 сентября, 06:48

Modified 23 сентября, 06:50

Updated 23 сентября, 06:50

28 мигрантов отправили домой из Новосибирской области

Из Новосибирской области массово выселяют мигрантов

23 сентября 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney

28 мигрантов отправили домой из Новосибирской области

За неделею в регионе провели 25 таких рейдов, рассказал глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

Сотрудники правоохранительных органов проверили 11 мест проживания, пять торговых точек, шесть предприятий.

За неделю в Новосибирскую области въехали 8,2 тысячи иностранцев, выехало на 1 тысячу больше — 9,2 тысячи. По итогам рейдов обнаружили почти 100 нарушений миграционного законодательства. 28 человек покинули пределы РФ.

Отметим, что особое внимание мигрантам-нелегалам стали уделять после стремительного роста преступлений, в которых виновными были именно они.

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Полицейские часто проводят рейды для проверки миграционного законодательства. В том числе, по местам проживания мигрантов.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты
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