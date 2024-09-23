Из Новосибирской области массово выселяют мигрантов

За неделю в Новосибирскую области въехали 8,2 тысячи иностранцев, выехало на 1 тысячу больше — 9,2 тысячи. По итогам рейдов обнаружили почти 100 нарушений миграционного законодательства. 28 человек покинули пределы РФ.