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Posted 23 сентября, 07:57

Published 23 сентября, 07:57

Modified 23 сентября, 07:59

Updated 23 сентября, 07:59

На улицах Новосибирска находят колбы с деньгами — что говорит полиция

На улицах Новосибирска находят колбы с деньгами — что говорит полиция

23 сентября 2024, 07:57
Фото: 1MI
На улицах Новосибирска прохожие находят колбы с купюрами внутри, рассказывают жители в чатах.

Как правило, это 100-рублевые купюры, свернутая в трубочку и заложенная в стеклянную колбу с крышкой. В каждой колбе лежало по 300 рублей и листок с QR-кодом, который вел на страницу в социальной сети.

В полиции уточнили, что такие колбы были найдены в Калининском районе. Всех обнаруживших такие колбы просят незамедлительно обратиться в полицию и не переходить по ссылке. На какую именно информацию она ведет — правоохранители уточнять не стали.

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