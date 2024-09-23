На улицах Новосибирска находят колбы с деньгами — что говорит полиция

Posted 23 сентября, 07:57
Published 23 сентября, 07:57
Modified 23 сентября, 07:59
Updated 23 сентября, 07:59
Как правило, это 100-рублевые купюры, свернутая в трубочку и заложенная в стеклянную колбу с крышкой. В каждой колбе лежало по 300 рублей и листок с QR-кодом, который вел на страницу в социальной сети.
В полиции уточнили, что такие колбы были найдены в Калининском районе. Всех обнаруживших такие колбы просят незамедлительно обратиться в полицию и не переходить по ссылке. На какую именно информацию она ведет — правоохранители уточнять не стали.