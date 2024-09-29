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Posted 29 сентября, 04:20

Published 29 сентября, 04:20

Modified 29 сентября, 04:20

Updated 29 сентября, 04:20

Ограничения носят временный характер

Парковку запретили на четырех улицах в центре Новосибирска

29 сентября 2024, 04:20
Фото: 1MI
Ограничения носят временный характер
Автомобили запрещено парковать, чтобы лучше убирать дороги, объяснили в мэрии.

В понедельник, 30 сентября, вступают в силу ограничения на парковку автотранспорта на отрезках четырех улиц в центре города. Запрет будет длиться с 00:30 до 07:00, сообщили в пресс-центре муниципалитета. Водителей просят обращать внимание на знаки и специальные информационные таблички.

Речь идет о следующих участках дорожной сети:

— улица Дмитрия Шамшурина от железнодорожного вокзала до улицы 1905 года

— улица Некрасова от Ипподромской до улицы Ольги Жилиной

 — улица Каинская от Серебренниковской до Красного проспекта

— отрезок от Демьяна Бедного, 52 до улицы Гоголя

До 6 октября так же закрыта парковка на площади Ленина. Там проходит ярмарка белорусских товаров.

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