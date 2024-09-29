Парковку запретили на четырех улицах в центре Новосибирска

В понедельник, 30 сентября, вступают в силу ограничения на парковку автотранспорта на отрезках четырех улиц в центре города. Запрет будет длиться с 00:30 до 07:00, сообщили в пресс-центре муниципалитета. Водителей просят обращать внимание на знаки и специальные информационные таблички.