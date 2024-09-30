Рабовладельцев отправили под суд в Новосибирской области

Отец и сын, владевшие кафе-гостиницей на трассе Омск-Новосибирск в Татарском районе и фермой в селе Дмитриевка, пойдут под суд по статье уголовного кодекса «Использование рабского труда». По версии следствия, предприниматели заманили на работу как минимум, трех бродяг, злоупотреблявших алкоголем. У мужчин забрали паспорта, якобы, для того, чтобы оформить трудовые договоры.