Рабовладельцев отправили под суд в Новосибирской области

Posted 30 сентября, 08:19
Published 30 сентября, 08:19
Modified 30 сентября, 08:22
Updated 30 сентября, 08:22
Отец и сын, владевшие кафе-гостиницей на трассе Омск-Новосибирск в Татарском районе и фермой в селе Дмитриевка, пойдут под суд по статье уголовного кодекса «Использование рабского труда». По версии следствия, предприниматели заманили на работу как минимум, трех бродяг, злоупотреблявших алкоголем. У мужчин забрали паспорта, якобы, для того, чтобы оформить трудовые договоры.
В итоге рабов поселили в хозяйственном помещении без отопления и туалета, заставляли работать по 16 часов в сутки, а вместо выплаты зарплаты постоянно избивали.
Позже двум из них удалось сбежать, тогда полиции и стали известны шокирующие подробности сельского бизнеса.
Обвинительное заключение утверждено и направлено в Татарский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит современным рабовладельцам — 10 лет колонии, подчеркнули в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее мы рассказывали о том, что дело банды похитителей ушло в суд только спустя года после задержания подозреваемых.
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