atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 08:19

Published 30 сентября, 08:19

Modified 30 сентября, 08:22

Updated 30 сентября, 08:22

По подозрению в использовании рабского труда под стражей находятся отец и сын

Рабовладельцев отправили под суд в Новосибирской области

30 сентября 2024, 08:19
Фото: 1MI
По подозрению в использовании рабского труда под стражей находятся отец и сын
Бизнесмены держали в рабстве несколько маргиналов, сообщили в региональной прокуратуре.

Отец и сын, владевшие кафе-гостиницей на трассе Омск-Новосибирск в Татарском районе и фермой в селе Дмитриевка, пойдут под суд по статье уголовного кодекса «Использование рабского труда». По версии следствия, предприниматели заманили на работу как минимум, трех бродяг, злоупотреблявших алкоголем. У мужчин забрали паспорта, якобы, для того, чтобы оформить трудовые договоры.

В итоге рабов поселили в хозяйственном помещении без отопления и туалета, заставляли работать по 16 часов в сутки, а вместо выплаты зарплаты постоянно избивали.

Позже двум из них удалось сбежать, тогда полиции и стали известны шокирующие подробности сельского бизнеса.

Обвинительное заключение утверждено и направлено в Татарский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит современным рабовладельцам — 10 лет колонии, подчеркнули в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали о том, что дело банды похитителей ушло в суд только спустя года после задержания подозреваемых.

Банда подростков-вандалов с топором кошмарит жителей Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигранта будут судить за гибель водителя троллейбуса в ДТП в НовосибирскеУбил, чтобы успокоить — отчим ударил головой об пол плачущего малышаСуд вынес приговоры персоналу детдома за гибель воспитанника в Новосибирске
#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Прокуратура#Рабы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика