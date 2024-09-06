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Подростки надоели новосибирцам

Банда подростков-вандалов с топором кошмарят жителей Новосибирска

6 сентября 2024, 02:22
Фото: 1MI
Подростки надоели новосибирцам
В пригороде Новосибирска подростки вырвали деревья, о чем в социальных сетях сообщили возмущенные местные жители.

Все случилось в поселке Кольцово. Там подростки во дворе вырывали молодые березы и строили шалаш. За этой картиной наблюдала из окон квартиры местная жительница.

Ей было жалко деревья и она начала возмущаться. Однако подростки слушать ее отказывались и отвечали женщине весьма грубо, пишет МК в Новосибирске. Кроме того, сибирячку возмутили игры школьников, когда они бросали друг в друга топор, которым и рубили растения.

Часть новосибирцев поддержала женщину, отметив, что срубленные деревья попадают под статью о незаконной рубке, а другая часть попросила отстать от детей и не жалеть березы, которые и без этого погибнут через пару лет естественным путем.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вандализм#Подростки#Деревья#Кольцово
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