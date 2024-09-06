Банда подростков-вандалов с топором кошмарят жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Все случилось в поселке Кольцово. Там подростки во дворе вырывали молодые березы и строили шалаш. За этой картиной наблюдала из окон квартиры местная жительница.
Ей было жалко деревья и она начала возмущаться. Однако подростки слушать ее отказывались и отвечали женщине весьма грубо, пишет МК в Новосибирске. Кроме того, сибирячку возмутили игры школьников, когда они бросали друг в друга топор, которым и рубили растения.
Часть новосибирцев поддержала женщину, отметив, что срубленные деревья попадают под статью о незаконной рубке, а другая часть попросила отстать от детей и не жалеть березы, которые и без этого погибнут через пару лет естественным путем.