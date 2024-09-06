Банда подростков-вандалов с топором кошмарят жителей Новосибирска

Ей было жалко деревья и она начала возмущаться. Однако подростки слушать ее отказывались и отвечали женщине весьма грубо, пишет МК в Новосибирске. Кроме того, сибирячку возмутили игры школьников, когда они бросали друг в друга топор, которым и рубили растения.