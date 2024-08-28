Избивает и грабит: в Бердске банда подростков держит в страхе детей

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Все происходит в Бердске. Трое мальчишек, лет 10-13, пристают к своим сверстникам и детям помладше. Они «дежурят» у торгового центра «Астор».
Хулиганы подходят к мальчикам, просят раскрыть рюкзаки, сумки и показать, что там лежит. В случае отказа, они получали удар по лицу, пишет «МК в Новосибирске». Таких ситуаций было несколько, делятся родители. Также школьники забирают у ребят личные вещи. Убежать удается не всем. Родители были намерены обратиться в полицию, чтобы пресечь банду.
На деле же в полицию еще пока никто не обращался, однако правоохранители проверят информацию и в случае подтверждения данных фактов, примут меры.
В другом новосибирском городе произошла ситуация наоборот: молодые мужчины заставляли школьников покупать им еду, алкоголь, угрожая расправой.