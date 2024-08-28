Избивает и грабит: в Бердске банда подростков держит в страхе детей

Хулиганы подходят к мальчикам, просят раскрыть рюкзаки, сумки и показать, что там лежит. В случае отказа, они получали удар по лицу, пишет «МК в Новосибирске». Таких ситуаций было несколько, делятся родители. Также школьники забирают у ребят личные вещи. Убежать удается не всем. Родители были намерены обратиться в полицию, чтобы пресечь банду.