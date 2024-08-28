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Подростки бьют детей

Избивает и грабит: в Бердске банда подростков держит в страхе детей

28 августа 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
Подростки бьют детей

Банда подростков из Бердска держит в страхе детей во всем районе

Дети запугали сверстников в Новосибирской области, о чем сообщили родители «жертв».

Все происходит в Бердске. Трое мальчишек, лет 10-13, пристают к своим сверстникам и детям помладше. Они «дежурят» у торгового центра «Астор».

Хулиганы подходят к мальчикам, просят раскрыть рюкзаки, сумки и показать, что там лежит. В случае отказа, они получали удар по лицу, пишет «МК в Новосибирске». Таких ситуаций было несколько, делятся родители. Также школьники забирают у ребят личные вещи. Убежать удается не всем. Родители были намерены обратиться в полицию, чтобы пресечь банду.

На деле же в полицию еще пока никто не обращался, однако правоохранители проверят информацию и в случае подтверждения данных фактов, примут меры.

В другом новосибирском городе произошла ситуация наоборот: молодые мужчины заставляли школьников покупать им еду, алкоголь, угрожая расправой.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школьники#Бердск#Нападение#Подростки
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