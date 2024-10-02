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Posted 2 октября, 09:31

Published 2 октября, 09:31

Modified 2 октября, 09:38

Updated 2 октября, 09:38

Работать придется дольше

Длинная рабочая неделя ждет жителей Новосибирска осенью 2024 — называем даты

2 октября 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney
Работать придется дольше
В Новосибирской области работники будут трудиться на день больше в октябре, о чем свидетельствует производственный календарь 2024.

В текущем году рабочая неделя станет шестидневной. Она продлится с 28 октября по 2 ноября.

Обычно суббота — это выходной день, однако не 2 ноября. Это будет считаться рабочим днем, но с приятным бонусом — его сократят на час. Дело в том, что весной был перенос выходного дня на 30 апреля.

За длинной рабочей неделей грядут очередные праздничные выходные. Они запланированы на 3 и 4 ноября, так как в стране отмечается День народного единства.

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