Длинная рабочая неделя ждет жителей Новосибирска осенью 2024 — называем даты

Posted 2 октября, 09:31
Published 2 октября, 09:31
Modified 2 октября, 09:38
Updated 2 октября, 09:38
В текущем году рабочая неделя станет шестидневной. Она продлится с 28 октября по 2 ноября.
Обычно суббота — это выходной день, однако не 2 ноября. Это будет считаться рабочим днем, но с приятным бонусом — его сократят на час. Дело в том, что весной был перенос выходного дня на 30 апреля.
За длинной рабочей неделей грядут очередные праздничные выходные. Они запланированы на 3 и 4 ноября, так как в стране отмечается День народного единства.
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