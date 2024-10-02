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Posted 2 октября, 09:00

Published 2 октября, 09:00

Modified 2 октября, 09:02

Updated 2 октября, 09:02

Испытания идут по заказу ПАО «Яковлев»

В Новосибирске сообщили о сроках завершения испытаний самолета SSJ-New

2 октября 2024, 09:00
Фото: sibnia.ru
Испытания идут по заказу ПАО «Яковлев»
Статические испытания элементов конструкции нового отечественного лайнера ведут в Сибирском научно-исследовательском института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина.

Испытания на прочность пассажирского самолета SSJ New будут завершены в мае 2025 года, сообщает агентство ТАСС. Уже завершены исследования поведения крыльев под нагрузкой, сейчас идут работы по изучению хвостового оперения и фюзеляжа. Испытания проходят по заказу ПАО «Яковлев».

SSJ-New — модификация регионального лайнера Superjet 100, построенная с максимальным применением отечественных деталей и компонентов. В том числе, самолет будет комплектоваться российским двигателем ПД-8.

Предполагается, что новая воздушная машина будет производиться по принципу кооперации на авиазаводах в Новосибирске и Комсомольске-на Амуре. Задача активизировать создание собственных самолетов перед российской промышленностью была поставлена после введения западных санкций в 2022 году. Однако первоначальные планы по поставке отечественных лайнеров авиакомпаниям неоднократно подвергались корректировке в сторону увеличения сроков.

В начале сентября новосибирский авиазавод имени Чкалова передал в войска очередную партию бомбардировщиков Су-34.

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#Новосибирск#Испытания#Самолет#Производство#Авиация
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