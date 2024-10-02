В Новосибирске сообщили о сроках завершения испытаний самолета SSJ-New

Предполагается, что новая воздушная машина будет производиться по принципу кооперации на авиазаводах в Новосибирске и Комсомольске-на Амуре. Задача активизировать создание собственных самолетов перед российской промышленностью была поставлена после введения западных санкций в 2022 году. Однако первоначальные планы по поставке отечественных лайнеров авиакомпаниям неоднократно подвергались корректировке в сторону увеличения сроков.