В Новосибирске сообщили о сроках завершения испытаний самолета SSJ-New

Posted 2 октября, 09:00
Published 2 октября, 09:00
Modified 2 октября, 09:02
Updated 2 октября, 09:02
Испытания на прочность пассажирского самолета SSJ New будут завершены в мае 2025 года, сообщает агентство ТАСС. Уже завершены исследования поведения крыльев под нагрузкой, сейчас идут работы по изучению хвостового оперения и фюзеляжа. Испытания проходят по заказу ПАО «Яковлев».
SSJ-New — модификация регионального лайнера Superjet 100, построенная с максимальным применением отечественных деталей и компонентов. В том числе, самолет будет комплектоваться российским двигателем ПД-8.
Предполагается, что новая воздушная машина будет производиться по принципу кооперации на авиазаводах в Новосибирске и Комсомольске-на Амуре. Задача активизировать создание собственных самолетов перед российской промышленностью была поставлена после введения западных санкций в 2022 году. Однако первоначальные планы по поставке отечественных лайнеров авиакомпаниям неоднократно подвергались корректировке в сторону увеличения сроков.
В начале сентября новосибирский авиазавод имени Чкалова передал в войска очередную партию бомбардировщиков Су-34.
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