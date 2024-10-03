Профессия дворника стала самой дефицитной в Новосибирске

Posted 3 октября, 08:50
Published 3 октября, 08:50
Modified 3 октября, 08:52
Updated 3 октября, 08:52
Рекрутинговая компания опубликовала данные по итогам сентября. Самая востребованная специальность в регионе — дворник. На одну вакансию приходится всего 0,8 резюме (хотя сложно представить, что все соискатели из этой сферы размещают резюме в сети, прим. ред.)
На второй строчке в рейтинге дефицитных специальностей — медики (0.9 резюме на одну вакансию), тройку замыкают фармацевты-провизоры, в этой категории спрос равен предложению.
В среднем по рынку на одну вакансию в Новосибирской области приходятся 3,3 резюме соискателей. Это ниже общероссийского показателя (3,6). В целом, по оценкам экспертов, рынок труда считается сбалансированным, если среднее число соискателей на одну вакансию колеблется в диапазоне от 4 до 8. В противном случае люди, ищущие новое место работы, начинают диктовать свои условия потенциальному работодателю.
Тем временем, региональный Минобр раскрыл данные о средней зарплате новосибирских учителей. Пока ведомство оперирует только данными за 2023 год.
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