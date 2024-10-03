Профессия дворника стала самой дефицитной в Новосибирске

В среднем по рынку на одну вакансию в Новосибирской области приходятся 3,3 резюме соискателей. Это ниже общероссийского показателя (3,6). В целом, по оценкам экспертов, рынок труда считается сбалансированным, если среднее число соискателей на одну вакансию колеблется в диапазоне от 4 до 8. В противном случае люди, ищущие новое место работы, начинают диктовать свои условия потенциальному работодателю.