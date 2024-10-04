Стеклянные колбы с деньгами находили в Новосибирске — что это было

На запрос редакции Om1 Новосибирск в УМВД подтвердили, что QR-код из колб вел на страницу в социальной сети, где публиковалась информация о местонахождении других колб с деньгами. Полицейские выяснили, что листовки с QR-кодом были напечатаны в одной из новосибирских типографий, а заказчик попал на запись камер видеонаблюдения. Им оказался молодой человек 1999 года рождения, житель Томска.