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Posted 4 октября, 09:11

Published 4 октября, 09:11

Modified 4 октября, 09:13

Updated 4 октября, 09:13

Такие колбы находили в Калининском районе

Стеклянные колбы с деньгами находили в Новосибирске — что это было

4 октября 2024, 09:11
Фото: соцсети
Такие колбы находили в Калининском районе

Раскрыта загадка стеклянных колб с деньгами в Новосибирске

В конце сентября в Калининском районе Новосибирска жители начали находить необычные стеклянные колбы с деньгами и QR-кодами внутри. В полиции раскрыли загадку этих колб.

Жители Новосибирска в чатах активно обсуждали странные находки. В колбах, как правило, находили 300 рублей и листок с QR-кодом. При переходе по коду пользователи попадали на страницу в социальной сети. Необычные стеклянные контейнеры были разбросаны в основном в Калининском районе. Это вызвало беспокойство у местных жителей, и полиция начала проверку.

На запрос редакции Om1 Новосибирск в УМВД подтвердили, что QR-код из колб вел на страницу в социальной сети, где публиковалась информация о местонахождении других колб с деньгами. Полицейские выяснили, что листовки с QR-кодом были напечатаны в одной из новосибирских типографий, а заказчик попал на запись камер видеонаблюдения. Им оказался молодой человек 1999 года рождения, житель Томска.

Загадочный блогер, увидев новости о странных находках в СМИ, самостоятельно явился в полицию и объяснил свой замысел. По его словам, цель акции была чисто развлекательной — он хотел таким образом привлечь подписчиков на свой канал в социальной сети, распространяя стеклянные колбы с деньгами и QR-кодами.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Полиция#Блогер#Деньги#Социальные сети
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