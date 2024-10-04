Стеклянные колбы с деньгами находили в Новосибирске — что это было

Posted 4 октября, 09:11
Published 4 октября, 09:11
Modified 4 октября, 09:13
Updated 4 октября, 09:13
Жители Новосибирска в чатах активно обсуждали странные находки. В колбах, как правило, находили 300 рублей и листок с QR-кодом. При переходе по коду пользователи попадали на страницу в социальной сети. Необычные стеклянные контейнеры были разбросаны в основном в Калининском районе. Это вызвало беспокойство у местных жителей, и полиция начала проверку.
На запрос редакции Om1 Новосибирск в УМВД подтвердили, что QR-код из колб вел на страницу в социальной сети, где публиковалась информация о местонахождении других колб с деньгами. Полицейские выяснили, что листовки с QR-кодом были напечатаны в одной из новосибирских типографий, а заказчик попал на запись камер видеонаблюдения. Им оказался молодой человек 1999 года рождения, житель Томска.
Загадочный блогер, увидев новости о странных находках в СМИ, самостоятельно явился в полицию и объяснил свой замысел. По его словам, цель акции была чисто развлекательной — он хотел таким образом привлечь подписчиков на свой канал в социальной сети, распространяя стеклянные колбы с деньгами и QR-кодами.
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