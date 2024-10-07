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Posted 7 октября, 11:20

Published 7 октября, 11:20

Modified 7 октября, 15:06

Updated 7 октября, 15:06

Актриса из Новосибирска снялась в популярном сериале

Актриса из Новосибирска сыграла в «первобытной комедии» «жЫЫЫзнь»

7 октября 2024, 11:20
Фото: 1MI
Актриса из Новосибирска снялась в популярном сериале
Партнерами новосибирской актрисы Кристины Александровой по новой кинокомедии стала Светлана Ходченкова и Михаил Галустян, рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

Молодая актриса из Новосибирска Кристина Александрова сыграла в новой кинокартине «жЫЫЫзнь» вместе со Светланой Ходченковой и Михаилом Галустяном. Премьерный показ «первобытной комедии» состоится на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Фильм повествует о жизни первобытного племени, вынужденного вести постоянную борьбу за «жЫЫЫзнь» в схватках с жестокими хищниками, в борьбе с голодом и болезнями.

Кристина Александрова сыграла в картине роль Облачка. Съемки проходили на фоне пейзажей Абхазии и Осетии. Она рассказала, что премьеру фильма намерена посмотреть в Новосибирске с родственниками и друзьями.

По словам актрисы, в столице Сибири она жила до 12 лет на улице Дениса Давыдова, и много времени проводила летом на Чкаловских дачах, сообщает пресс-служба ТНТ.

Напомним, в ноябре в Новосибирск со спектаклями и творческой встречей приедет Никита Михалков.

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