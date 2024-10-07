День равноапостольной Феклы: что можно и что нельзя делать 7 октября

Ее решение вызвало недовольство жениха и местной власти. Феклу предали суду и попытались казнить на костре, однако Господь спас её чудом — дождь каждый раз тушил огонь. После нескольких неудачных попыток ее казнили, изгнав из города. Прожив долгую жизнь, Фекла продолжала следовать за апостолом Павлом и проповедовать христианство. Согласно преданию, Господь чудесным образом спас Феклу от насилия, когда скала разверзлась и укрыла её.