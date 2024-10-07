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Posted 7 октября, 00:49

Published 7 октября, 00:49

Modified 7 октября, 01:42

Updated 7 октября, 01:42

7 октября отмечают День равноапостольной Феклы

День равноапостольной Феклы: что можно и что нельзя делать 7 октября

7 октября 2024, 00:49
Фото: Икона
7 октября отмечают День равноапостольной Феклы

Новосибирцам рассказали, что запрещено делать в День равноапостольной Феклы

7 октября 2024 года православная церковь отмечает День памяти святой Феклы Иконийской, которая почитается в лике равноапостольных. Этот день наполнен как духовными, так и народными традициями, которые веками соблюдаются верующими и людьми, следящими за народными обычаями.

Кто такая святая Фекла Иконийская?

Святая Фекла Иконийская — одна из первых христианских святых, которой были посвящены многие легенды. Она родилась в знатной и богатой семье в Иконии (современная Турция) в I веке. Как повествует апокрифическое «Деяние Павла и Феклы», юная Фекла была обручена с влиятельным юношей по имени Фамирид, однако, услышав проповедь апостола Павла, отказалась от брака и решила посвятить себя христианству.

Ее решение вызвало недовольство жениха и местной власти. Феклу предали суду и попытались казнить на костре, однако Господь спас её чудом — дождь каждый раз тушил огонь. После нескольких неудачных попыток ее казнили, изгнав из города. Прожив долгую жизнь, Фекла продолжала следовать за апостолом Павлом и проповедовать христианство. Согласно преданию, Господь чудесным образом спас Феклу от насилия, когда скала разверзлась и укрыла её.

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Сегодня мощи святой Феклы находятся в разных частях мира, в том числе на Кипре и в единственном в России монастыре, посвящённом Фекле Иконийской — в Успенской Феклиной женской пустыни.

Что принято делать 7 октября

День Феклы Иконийской — это не только духовный праздник, но и народный день с особыми традициями, связанными с огнем, земледелием и домашним укладом.

  1. Затушить старый огонь и зажечь новый. Огонь в доме символизирует обновление, и в этот день полагалось потушить все старые огни, а затем зажечь новый. Считается, что обновленный огонь принесет удачу и благополучие в дом.
  2. Уборка урожая. Это также последний срок для сбора свеклы. На Руси говорили: «На Феклу дергай свеклу». Свекла, собранная 7 октября, приносила особую силу и благополучие.
  3. Выпечка блинов. По традиции на Феклу пекли блины из муки нового урожая. Это символизировало благополучие и плодородие.
  4. Грибной день. Последние грибы собирались именно в этот день. Этот урожай подавали к столу в виде пирогов или жарили с картофелем.
  5. Приглашение гостей. Считалось хорошей приметой принять гостей в день святой Феклы, что принесет в дом мир и гармонию.

Что нельзя делать 7 октября

Традиции и запреты дня Феклы Иконийской основаны на народных поверьях и христианских представлениях о поведении и правильных поступках. Запреты этого дня можно связать с идеями о чистоте, мире и осторожности в отношениях.

  1. Нельзя давать деньги взаймы и брать в долг. Это может привести к финансовым трудностям.
  2. Не стоит отдавать долги. В народе верили, что долг, возвращенный в этот день, может обернуться новыми проблемами.
  3. Запрещено ругаться и скандалить. Конфликты в этот день могли принести затяжные ссоры и неудачи.
  4. Избегайте употребления алкоголя. Этот запрет связан с духовной чистотой дня.
  5. Не принимайте важных решений. Любые серьезные начинания, особенно деловые, могут оказаться неудачными.
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Народные приметы на 7 октября

В этот день существовало множество примет, связанных с погодой и будущим урожаем:

  • Если деревья еще стоят в листве — до морозов будет далеко.
  • Услышать гром — к малоснежной зиме.
  • Птицы низко летают — к скорой зиме.
  • Луна в кругу — следующее лето будет засушливым.

Особые ритуалы

В этот день на Руси традиционно проводили обряд гадания. Например, девушки приносили в баню калач, чтобы узнать о будущем женихе: если следующие пришедшие калач оставляли в покое, это сулило одиночество; если кто-то дотрагивался — знак будущего замужества.

День Феклы Заревницы — это время обновления и подготовки к зиме. Следуя традициям, можно не только почтить память святой, но и провести день в атмосфере гармонии и мира, избегая ссор и трудных решений.

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