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Posted 8 октября, 07:20

Published 8 октября, 07:20

Modified 8 октября, 07:22

Updated 8 октября, 07:22

Самолет задерживается в Толмачево

Сотни людей не могут попасть в Москву — в чем причина

8 октября 2024, 07:20
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Самолет задерживается в Толмачево

Самолет из Новосибирска больше суток не может улететь в Москву

Пассажиры авиакомпании «Якутия» застряли в новосибирском аэропорту Толмачево, они ждут рейса больше суток.

Пассажиры рейса R3 688 авиакомпании «Якутия» уже больше суток не могут вылететь из Новосибирска в Москву. По данным онлайн-табло, авиасудно должно было отправиться в пункт назначения накануне в 14:10. Однако пассажиры по-прежнему ждут вылета — его перенесли на 21:50 8 октября.

Всех пассажиров сегодня зарегистрировали на рейс, но после все-таки не смогли сесть на самолет. Уже больше 30 часов люди находятся в подвешенном состоянии, а точные причины задержки до сих пор неизвестны. В самом аэропорту Толмачево комментарии пока не предоставили.

Напомним, недавно с рейса в аэропорту Толмачево полиция сняла пару буйных пассажирок — две женщины напились и стали агрессивно вести себя с представителями авиакомпании.

Видео: пьяные женщины лезли в драку с экипажем и не хотели покидать самолет
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Толмачево#Самолет#Задержка#Пассажиры
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