Сотни людей не могут попасть в Москву — в чем причина

Posted 8 октября, 07:20
Published 8 октября, 07:20
Modified 8 октября, 07:22
Updated 8 октября, 07:22
Пассажиры рейса R3 688 авиакомпании «Якутия» уже больше суток не могут вылететь из Новосибирска в Москву. По данным онлайн-табло, авиасудно должно было отправиться в пункт назначения накануне в 14:10. Однако пассажиры по-прежнему ждут вылета — его перенесли на 21:50 8 октября.
Всех пассажиров сегодня зарегистрировали на рейс, но после все-таки не смогли сесть на самолет. Уже больше 30 часов люди находятся в подвешенном состоянии, а точные причины задержки до сих пор неизвестны. В самом аэропорту Толмачево комментарии пока не предоставили.
Напомним, недавно с рейса в аэропорту Толмачево полиция сняла пару буйных пассажирок — две женщины напились и стали агрессивно вести себя с представителями авиакомпании.