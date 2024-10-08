Сотни людей не могут попасть в Москву — в чем причина

Всех пассажиров сегодня зарегистрировали на рейс, но после все-таки не смогли сесть на самолет. Уже больше 30 часов люди находятся в подвешенном состоянии, а точные причины задержки до сих пор неизвестны. В самом аэропорту Толмачево комментарии пока не предоставили.