В Новосибирске обнаружен биомусор в мигрантском районе

Из министерства в мэрию и управление Росреестра уже ушла информация о творящемся на улице Тульской. Запрос направлен и в областное управление полиции. После того, как будут установлены конкретные нарушители, в министерстве природы будут приняты меры, пишет Om1 Новосибирск.