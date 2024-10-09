В Новосибирске обнаружен биомусор в мигрантском районе

Posted 9 октября, 04:35
Published 9 октября, 04:35
Modified 9 октября, 04:37
Updated 9 октября, 04:37
В Новосибирске специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона обнаружили навоз, остатки подстилок и импровизированный скотомогильник: слитые в прикрытую яму разлагающиеся биологические отходы на Тульской улице. Совсем рядом работает несколько гостиниц для мигрантов и стоят частные дома, жители которых и пожаловались на деятельность соседей.
Жительница столицы Сибири Ирина Шереметьева заявила, что мигранты занимаются разведением коз и баранов, затем скот забивают, а отходы выбрасывают неподалеку. Беспокойство у новосибирцев вызывает и факт слива жидкостей из канализаций мигрантских гостиниц прямо в реку Тула.
Из министерства в мэрию и управление Росреестра уже ушла информация о творящемся на улице Тульской. Запрос направлен и в областное управление полиции. После того, как будут установлены конкретные нарушители, в министерстве природы будут приняты меры, пишет Om1 Новосибирск.
Напомним, на окраине Новосибирска неизвестные ограбили ломбард.