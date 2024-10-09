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Posted 9 октября, 04:35

Published 9 октября, 04:35

Modified 9 октября, 04:37

Updated 9 октября, 04:37

В Новосибирске мигранты разделывают мясо на улице

В Новосибирске обнаружен биомусор в мигрантском районе

9 октября 2024, 04:35
Фото: 1MI
В Новосибирске мигранты разделывают мясо на улице
В Новосибирске комиссия министерства природы региона нашла следы забоя скота на улице Тульской, ранее на это пожаловались местные жители.

В Новосибирске специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона обнаружили навоз, остатки подстилок и импровизированный скотомогильник: слитые в прикрытую яму разлагающиеся биологические отходы на Тульской улице. Совсем рядом работает несколько гостиниц для мигрантов и стоят частные дома, жители которых и пожаловались на деятельность соседей.

Жительница столицы Сибири Ирина Шереметьева заявила, что мигранты занимаются разведением коз и баранов, затем скот забивают, а отходы выбрасывают неподалеку. Беспокойство у новосибирцев вызывает и факт слива жидкостей из канализаций мигрантских гостиниц прямо в реку Тула.

Из министерства в мэрию и управление Росреестра уже ушла информация о творящемся на улице Тульской. Запрос направлен и в областное управление полиции. После того, как будут установлены конкретные нарушители, в министерстве природы будут приняты меры, пишет Om1 Новосибирск.

Напомним, на окраине Новосибирска неизвестные ограбили ломбард.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мигранты#Жалобы#Скот#Река Тула#Гостиницы#Козы#Бараны
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