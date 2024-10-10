Суд заставил застройщика устранить недоделки на парковке дома в Новосибирске

Как рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по региону, в ведомство поступил исполнительный документ, с перечисленными в нем 25 недочетами. На подземной парковке необходимо было покрасить лестницы, демонтировать стяжку на полу, заполнить шов монтажной пеной и загерметизировать его. Кроме того, в автомобильных боксах не были установлены дренажные насосы.