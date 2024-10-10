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Posted 10 октября, 06:50

Published 10 октября, 06:50

Modified 10 октября, 06:52

Updated 10 октября, 06:52

Суд заставил застройщика устранить недоделки на парковке дома в Новосибирске

Суд заставил застройщика устранить недоделки на парковке дома в Новосибирске

10 октября 2024, 06:50
Фото: управление ФССП по Новосибирской области
В Новосибирске строительная компания только после суда устранила дефекты на подземной автостоянке многоэтажного дома, следует из сообщения пресс-службы областного управления федеральной службы судебных приставов.

В Новосибирске застройщик по решению суда был вынужден устранить недоделки, оставшиеся после строительства дома № 47 на улице Державина. За затягивание установленных сроков строительную компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Согласно открытым данным, 25-этажный жилой дом был возведен компанией «СибирьИнвест», генеральным подрядчиком являлась фирма «Сибмонтажспецстрой». Дом сдан в эксплуатацию в 2015 году и входит в ЖК «Державинский квартал».

Как рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по региону, в ведомство поступил исполнительный документ, с перечисленными в нем 25 недочетами. На подземной парковке необходимо было покрасить лестницы, демонтировать стяжку на полу, заполнить шов монтажной пеной и загерметизировать его. Кроме того, в автомобильных боксах не были установлены дренажные насосы.

Тем не менее, через год взыскатели предъявили исполнительный документ снова. Застройщику пришлось провести независимую экспертизу, и сейчас претензии к нему сняты.

Напомним, компания «ВИС» заявила о скорой сдаче в строй поликлиники на Ереванской улице, построенной по скандальной концессии.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Суд#Парковка#Судебные приставы
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