Владелец переезда на Петухова отверг обвинение в создании пробок в Новосибирске

Posted 10 октября, 04:39
Published 10 октября, 04:39
Modified 10 октября, 05:28
Updated 10 октября, 05:28
В Новосибирске руководитель фирмы «Промышленное предприятие железнодорожного транспорта», управляющее работой переезда на улице Петухова заявил, что отвергает все обвинения в провоцировании пробок. По словам Владимира Жданова, через вверенный компании переезд в часы наиболее сильной загрузки автодороги, утром и вечером, проходит только один состав в час.
Данный состав закрывает переезд максимум на 15 минут, уверяет Жданов.
Он объяснил, что по данной железнодорожной ветке вагоны с грузами идут в адрес предприятий Советского района. Никаких иных путей доставить туда груз по железной дороге, к сожалению, нет,
Тем не менее, вынужденных каждое утро и каждый вечер томиться в пробке на переезде водителей такое объяснение вряд ли устроит. Они уверены, что владельцы переезда согласованный ранее с муниципалитетом график движения зачастую нарушают, пишет «Прецедент».
Напомним, в Новосибирске наказали предприятие, не платившее полгода зарплату сотрудникам.