Владелец переезда на Петухова отверг обвинение в создании пробок в Новосибирске

В Новосибирске руководитель фирмы «Промышленное предприятие железнодорожного транспорта», управляющее работой переезда на улице Петухова заявил, что отвергает все обвинения в провоцировании пробок. По словам Владимира Жданова, через вверенный компании переезд в часы наиболее сильной загрузки автодороги, утром и вечером, проходит только один состав в час.