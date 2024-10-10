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Posted 10 октября, 04:39

Published 10 октября, 04:39

Modified 10 октября, 05:28

Updated 10 октября, 05:28

В Новосибирске водители устали от пробок на переезде

Владелец переезда на Петухова отверг обвинение в создании пробок в Новосибирске

10 октября 2024, 04:39
Фото: 1MI
В Новосибирске водители устали от пробок на переезде
В Новосибирске руководитель компании «ППЖТ» заявил, что принадлежащий ей переезд не может быть причиной пробок на улице Петухова.

В Новосибирске руководитель фирмы «Промышленное предприятие железнодорожного транспорта», управляющее работой переезда на улице Петухова заявил, что отвергает все обвинения в провоцировании пробок. По словам Владимира Жданова, через вверенный компании переезд в часы наиболее сильной загрузки автодороги, утром и вечером, проходит только один состав в час.

Данный состав закрывает переезд максимум на 15 минут, уверяет Жданов.

Он объяснил, что по данной железнодорожной ветке вагоны с грузами идут в адрес предприятий Советского района. Никаких иных путей доставить туда груз по железной дороге, к сожалению, нет,

Тем не менее, вынужденных каждое утро и каждый вечер томиться в пробке на переезде водителей такое объяснение вряд ли устроит. Они уверены, что владельцы переезда согласованный ранее с муниципалитетом график движения зачастую нарушают, пишет «Прецедент».

Напомним, в Новосибирске наказали предприятие, не платившее полгода зарплату сотрудникам.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Пробки#Переезд#Железнодорожный транспорт#График движения
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