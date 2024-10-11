Генерала Суровикина засекли на спецзадании — смотрим фото, которые слили в сеть

Сергей Суровикин — российский военачальник, родившийся в Новосибирске. Он начал свою военную карьеру в 34-й мотострелковой дивизии в Екатеринбурге и затем занимал ключевые должности в ряде военных округов и национальных структур. Суровикин получил звание Героя России за свою работу в Сирии, где он командовал российскими войсками и существенно влиял на ход военных операций. Позднее он возглавлял Воздушно-космические силы России и командовал объединенной группировкой войск в различных регионах, включая важные военные операции в Восточной Европе.