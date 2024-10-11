Posted 11 октября, 08:56
Published 11 октября, 08:56
Modified 11 октября, 08:58
Updated 11 октября, 08:58
Суровикин, которому исполнилось 58 лет, находится на очередном задании, представляя интересы России за рубежом. Фотографии удалось сделать корреспондентам Ura.ru.
Издание узнало, что многие знакомые и друзья генерала не могут поздравить его лично, так как местонахождение Суровикина остается конфиденциальным в интересах безопасности.
Сергей Суровикин — российский военачальник, родившийся в Новосибирске. Он начал свою военную карьеру в 34-й мотострелковой дивизии в Екатеринбурге и затем занимал ключевые должности в ряде военных округов и национальных структур. Суровикин получил звание Героя России за свою работу в Сирии, где он командовал российскими войсками и существенно влиял на ход военных операций. Позднее он возглавлял Воздушно-космические силы России и командовал объединенной группировкой войск в различных регионах, включая важные военные операции в Восточной Европе.
Ранее бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес выразил опасения по поводу потенциальной угрозы, которую представлял бы Сергей Суровикин для Украины. Он отметил, что российский генерал был эффективным стратегом и его отстранение с должностей командующего значительно изменило политическую и военную динамику в регионе.