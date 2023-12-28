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Суровикин сделал большой вклад в ход СВО

Человеком года назвал генерала Суровикина новосибирский депутат Антонов

28 декабря 2023, 01:35
Фото: Минобороны РФ
Суровикин сделал большой вклад в ход СВО
Депутат горсовета Новосибирска Антонов признал генерала Суровикина человеком года, отметив его вклад в спасение жизней солдат и защиту российских войск от прорыва боевиков в зоне СВО.

Ростислав Антонов, депутат горсовета Новосибирска, выразил свою уверенность в том, что генерал Сергей Суровикин заслуживает звания «человек года» в России. Он подчеркнул, что Новосибирск может гордиться тем, что для лидера город является родиной.

По мнению Антонова, «линия Суровикина» сыграла огромную роль в спасении жизней российских солдат и предотвращении прорыва боевиков, пишет Сиб.фм.

Депутат считает, что даже в настоящее время генерал, известный как «Армагеддон», остается необходимым для Родины. Он продолжает работать в африканском направлении, и по словам Антонова, нет никаких претензий к его деятельности.

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#Новосибирск#Горсовет#Эмилия Губарева#ЧВК#Суровикин
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