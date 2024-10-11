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Posted 11 октября, 10:02

Published 11 октября, 10:02

Modified 11 октября, 10:04

Updated 11 октября, 10:04

В Новосибирске мужчина напал на полицейского

Клиент нелегального казино дал по шее полицейскому из Новосибирска

11 октября 2024, 10:02
Фото: 1MI
В Новосибирске мужчина напал на полицейского
Житель Новосибирска напился и набросился на ворвавшихся в подпольное игровое заведение полицейских, следует из сообщения областной прокуратуры.

Суд Ленинского района Новосибирска приговорил напавшего на полицейского 50-летнего мужчину к двум годам заключения условно. Инцидент произошел во время операции силовиков по разоблачению очередного подпольного казино, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ночь на 15 мая 2024 года полицейские пришли в незаконное игровое заведение для контрольной закупки. В зале они обнаружили громко матерящегося пьяного мужчину. Сотрудники МВД продемонстрировали свои удостоверения и попросили мужчину успокоиться.

Вместо этого дебошир набросился на одного из полицейских и ударил его по шее. У представителя власти в итоге остался след в виде кровоподтека.

Напомним, в Новосибирске начался суд над лже-газовщиками, обвиняемых во взрыве дома на Линейной улице.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Полиция#Алкоголь#Казино#Преступность
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