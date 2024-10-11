Клиент нелегального казино дал по шее полицейскому из Новосибирска

Posted 11 октября, 10:02
Published 11 октября, 10:02
Modified 11 октября, 10:04
Updated 11 октября, 10:04
Суд Ленинского района Новосибирска приговорил напавшего на полицейского 50-летнего мужчину к двум годам заключения условно. Инцидент произошел во время операции силовиков по разоблачению очередного подпольного казино, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В ночь на 15 мая 2024 года полицейские пришли в незаконное игровое заведение для контрольной закупки. В зале они обнаружили громко матерящегося пьяного мужчину. Сотрудники МВД продемонстрировали свои удостоверения и попросили мужчину успокоиться.
Вместо этого дебошир набросился на одного из полицейских и ударил его по шее. У представителя власти в итоге остался след в виде кровоподтека.
Напомним, в Новосибирске начался суд над лже-газовщиками, обвиняемых во взрыве дома на Линейной улице.