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Posted 10 октября, 21:45

Published 10 октября, 21:45

Modified 10 октября, 21:45

Updated 10 октября, 21:45

В Новосибирске пройдет дождь

Прогноз погоды в Новосибирске на 11 октября: будет ли снег

10 октября 2024, 21:45
Фото: 1MI
В Новосибирске пройдет дождь

Дождь вместо снега пройдет в Новосибирске 11 октября

Синоптики обещали первый снег в Новосибирске 11 октября, однако планы у погоды изменились.

Прогноз погоды в Новосибирской области 11 октября

В ближайшие сутки жителей Новосибирской области ждет переменчивая осенняя погода. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью температура воздуха опустится до -2…-7 градусов. Днем же столбики термометров покажут +2…+7 градусов. Ветер северо-восточный, ночью его скорость составит 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем ветер усилится до 8-13 м/с, с порывами до 20 м/с. В целом, погода ожидается облачная с прояснениями, местами небольшие осадки, а в южных районах области — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Погода в Новосибирске сегодня 11 октября

В столице Сибири ночью температура составит 0…-2 градуса, днем ожидается +2…+4 градуса. Ветер будет северо-восточный со скоростью 6-11 м/с ночью и 8-13 м/с днем, возможны порывы до 18 м/с. Ночью осадков не ожидается, однако днем возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды от Gismeteo

Сервис Gismeteo дает немного другие данные: ночью температура в Новосибирске будет в пределах 0…-2 градусов, днем чуть теплее — +4…+5 градусов. Ветер слабее — до 5 м/с. По прогнозам, облачность переменная, осадки маловероятны.

Напомним, ранее синоптики обещали резкое похолодание в пятницу 11 октября, а также осадки в виде мокрого снега.

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