Прогноз погоды в Новосибирске на 11 октября: будет ли снег

В ближайшие сутки жителей Новосибирской области ждет переменчивая осенняя погода. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью температура воздуха опустится до -2…-7 градусов. Днем же столбики термометров покажут +2…+7 градусов. Ветер северо-восточный, ночью его скорость составит 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем ветер усилится до 8-13 м/с, с порывами до 20 м/с. В целом, погода ожидается облачная с прояснениями, местами небольшие осадки, а в южных районах области — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.