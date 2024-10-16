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Posted 16 октября, 01:24

Published 16 октября, 01:24

Modified 16 октября, 01:26

Updated 16 октября, 01:26

Сайты не работают уже нескольчко часов

Массовый сбой произошел на сайтах ГИБДД и МВД

16 октября 2024, 01:24
Фото: 1MI
Сайты не работают уже нескольчко часов
15 октября пользователи из разных регионов России начали сообщать о проблемах с доступом к официальным сайтам МВД и ГИБДД. Сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в ряде других регионов, таких как Калмыкия, Нижний Новгород и Воронеж.

Согласно данным сервиса DownRadar, первые сообщения о недоступности сайтов начали поступать около 18:00 по МСК. Однако ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак) сообщает, что сбои начались еще раньше — примерно с 16:00.

Большинство жалоб поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако неполадки также затронули Калмыкию, Нижегородскую и Калининградскую области, Краснодарский край и другие регионы. Пользователи сообщают о невозможности открыть страницы сайтов или получить доступ к личным кабинетам. Даже использование VPN-сервисов не помогает решить проблему.

Сайты не работаютСайты не работают
Сайты не работают. Фото: скриншот

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сбой произошел по техническим причинам, связанным с обрывом линии связи. Специалисты уже работают над устранением неполадок.

Тем временем в Telegram-каналах появилась информация о возможных хакерских атаках на ресурсы МВД. Ранее ответственность за подобные сбои в других государственных системах брали на себя проукраинские хакерские группировки. Однако официального подтверждения того, что причиной произошедшего является именно атака, пока нет.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Гибдд#Сбой#МВД#Хакерская атака
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