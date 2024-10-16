Массовый сбой произошел на сайтах ГИБДД и МВД

Posted 16 октября, 01:24
Published 16 октября, 01:24
Modified 16 октября, 01:26
Updated 16 октября, 01:26
Согласно данным сервиса DownRadar, первые сообщения о недоступности сайтов начали поступать около 18:00 по МСК. Однако ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак) сообщает, что сбои начались еще раньше — примерно с 16:00.
Большинство жалоб поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако неполадки также затронули Калмыкию, Нижегородскую и Калининградскую области, Краснодарский край и другие регионы. Пользователи сообщают о невозможности открыть страницы сайтов или получить доступ к личным кабинетам. Даже использование VPN-сервисов не помогает решить проблему.
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сбой произошел по техническим причинам, связанным с обрывом линии связи. Специалисты уже работают над устранением неполадок.
Тем временем в Telegram-каналах появилась информация о возможных хакерских атаках на ресурсы МВД. Ранее ответственность за подобные сбои в других государственных системах брали на себя проукраинские хакерские группировки. Однако официального подтверждения того, что причиной произошедшего является именно атака, пока нет.