Массовый сбой произошел на сайтах ГИБДД и МВД

Тем временем в Telegram-каналах появилась информация о возможных хакерских атаках на ресурсы МВД. Ранее ответственность за подобные сбои в других государственных системах брали на себя проукраинские хакерские группировки. Однако официального подтверждения того, что причиной произошедшего является именно атака, пока нет.